Ср, 3.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Поцелуй с футболисткой сборной Испании: скандал принял новый оборот

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо
Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо Фото: Reuters/ScanPix

Прошлым летом в мире футбола разразился скандал из-за поцелуя, когда бывший президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо. Сейчас футболистка дала показания в суде по поводу этого инцидента.

46-летний Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо после победы сборной в финале женского Чемпионата мира.

Понятно, что такое поведение вызвало много дискуссий, и хотя Рубиалес изначально пытался заявить, что футболистка дал согласие на поцелуй, Эрмосо утверждала обратное.

Действия Рубиалеса подверглись критике со стороны нескольких министров правительства. Позже он извинился перед футболисткой и признал, что поступил неправильно, но заявил, что был очень взволнован, поэтому его переполняли эмоции.

На судебном заседании в Мадриде Эрмосо подтвердила, что не давала согласие на поцелуй и это стало для нее неожиданностью.

Бывший президент Федерации футбола Испании также продолжал ее беспокоить после финала Чемпионата мира. В частности, Луис Рубиалес пытался заставить ее принять его версию событий.

"Ситуация меня угнетала и расстраивала", - сказала футболистка, которая отправилась в отпуск на Ибицу после Чемпионата мира. Рубиалес пытался переубедить женщину даже во время отпуска.

"Все было хорошо. Я также желаю ему счастливого нового года. Теперь все решает суд", - заявила Эрмосо испанскому изданию Marca.

Эрмосо подала против Рубиалеса иск о сексуальных домогательствах.

Сборная Испании впервые стала победителем чемпионата мира, победив в финале футболистов Англии со счетом 1:0.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх