Видео ⟩ Поцелуй с футболисткой сборной Испании: скандал принял новый оборот

46-летний Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо после победы сборной в финале женского Чемпионата мира.

Понятно, что такое поведение вызвало много дискуссий, и хотя Рубиалес изначально пытался заявить, что футболистка дал согласие на поцелуй, Эрмосо утверждала обратное.

Действия Рубиалеса подверглись критике со стороны нескольких министров правительства. Позже он извинился перед футболисткой и признал, что поступил неправильно, но заявил, что был очень взволнован, поэтому его переполняли эмоции.

На судебном заседании в Мадриде Эрмосо подтвердила, что не давала согласие на поцелуй и это стало для нее неожиданностью.

Бывший президент Федерации футбола Испании также продолжал ее беспокоить после финала Чемпионата мира. В частности, Луис Рубиалес пытался заставить ее принять его версию событий.

"Ситуация меня угнетала и расстраивала", - сказала футболистка, которая отправилась в отпуск на Ибицу после Чемпионата мира. Рубиалес пытался переубедить женщину даже во время отпуска.

"Все было хорошо. Я также желаю ему счастливого нового года. Теперь все решает суд", - заявила Эрмосо испанскому изданию Marca.

🚨🇪🇸 Spanish football chief under fire after giving World Cup winner Jennifer Hermoso a kiss on the lips during the presentation! pic.twitter.com/gzxYkgUj5G — Terror Alarm (@Terror_Alarm) August 21, 2023

Эрмосо подала против Рубиалеса иск о сексуальных домогательствах.

Сборная Испании впервые стала победителем чемпионата мира, победив в финале футболистов Англии со счетом 1:0.

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