В Латвию пришли сильные морозы - в ночь на среду в в Алуксне похолодало до -22,2 градуса. Холодно будет и предстоящей ночью. О том, какую погоду ждать в ближайшее время, а также о других важных новостях Латвии и мира - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за среду, 3 января.
Главное за 3 января ⟩ Предупреждение о сильном морозе, задержание гражданина РФ и рост заболеваемости гриппом
Новости Латвии:
Прошлая ночь была холодной - ниже всего столбик термометра опустился в Алуксне, достигнув отметки в -22,2 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Сильный мороз сохранится и этой ночью в северо-восточных регионах страны - местами он сохранится также в четверг и в ночь на пятницу.
20 декабря 2023 года Служба государственной безопасности (VDD) задержала гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.
Из-за неочищенных крыш и тротуаров некоторые латвийцы встретили праздники отнюдь не в новогоднем настроении: кто-то с переломами, а кто-то – решая проблемы с автомобилем, изуродованным упавшей глыбой льда. TVNET+ изучил судебные дела и поговорил со страховщиками, выяснив, на какую компенсацию могут претендовать пострадавшие. А также узнал, какими аргументами оперируют ответчики, чтобы не оплачивать моральный ущерб потерпевшим.
По последним данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), выдворение из Латвии грозит 1167 гражданам России, не выполнившим требования поправок к закону об иммиграции и не подавшим документы на получение одного из видов на жительство в Латвии, сообщили агентству LETA в PMLP.
Партии "Прогрессивные" стоит взять на себя политическую ответственность за подрыв репутации как департамента внешнего пространства и мобильности, так и самоуправления, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала постепенно расти, в то время как заболеваемость Covid-19 стабилизировалась, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Средний уровень заболеваемости гриппом в Латвии на прошлой неделе вырос, хотя еще не превысил эпидемический порог. Лабораторно подтверждены 16 случаев гриппа, все образцы положительны на грипп типа А.
Вечером во вторник, 2 января, в заброшенном доме в центре Риги на перекрестке улиц Бривибас и Матиса возник пожар повышенной опасности. Как сообщили TVNET в Рижской думе, в декабре 2023 года владельцу здания было направлено предупреждение о штрафе.
Судье Курземского районного суда Ренару Юрмалису нужно будет возместить потери латвийскому государству за несогласованную работу на меховом заводе в Дании во время отпуска, сообщает Latvijas Avīze, со ссылкой на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое также признал законным Административный районный суд.
Служба госдоходов (VID) применила к управляющему включенного в путеводитель Michelin Selected Restaurants ресторана 36.līnija - предприятию Apetite36 - две новые обеспечительные меры, сообщает агентство LETA со ссылкой на Firmas.lv.
Сотрудничество частных фирм с Россией и Беларусью часто обсуждали и осуждали политики и СМИ, однако предприятия с государственным капиталом остаются вне поля зрения, несмотря на то, что часто именно они являются лидерами сферы, сообщает LSM.lv. Главный перевозчик кровавого российского зерна - предприятие LDz Cargo, которое полностью принадлежит государству.
23 ноября прошлого года в Праулиенской волости произошло трагическое событие. Водитель оказался в ловушке, когда трактор съехал в канаву. К сожалению, спасателям не удалось спасти жизнь мужчины, а местные жители до сих пор в недоумении от этого, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Журналисты попытались выяснить, являются ли 60 евро справедливой ценой за новый паспорт или это плата, которую Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и Министерство внутренних дел (МВД) хотят искусственно переложить на плечи населения, чтобы пополнить бюджет, пишет издание Latvijas Avīze.
Поиски Лауриса Заубе, пропавшего в канун Нового года, продолжаются. Семья молодого человек активно ищет его, а также просит помощи общественности, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Журналисты влиятельного издания Financial Times выступили со своими традиционными прогнозами на 2024 год. Они затрагивают несколько важных тем этого года, таких как президентские выборы в США. RUS TVNET предлагает познакомиться с наиболее важными прогнозами.
Полиция начала расследование после того, как 16-летняя девушка в виртуальной среде подверглась сексуальному нападению, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на Mail Online.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с командирами и начальниками подразделений МВД и Росгвардии заявил, что необходимо наказывать за совершенные преступления родственников людей, которые их совершили, пишет "Медуза".
В результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены, сообщают иранские СМИ.
Как показал опрос, проведенный банком Citadele, некоторые жители Эстонии из-за роста PVN (в Эстонии - налог с оборота) планируют совершать покупки в Латвии. С 1 января 2024 года ставка PVN в Эстонии выросла с прежних 20% до 22%.
В ночь на среду, 3 января, российском городе Белгороде и в оккупированном Крыму были слышны громкие взрывы, сообщает Русская служба BBC.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналу Economist, в котором пытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано — и что, поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя.
В последний вечер декабря на Ратушной площади Таллинна состоялся большой праздник. После главного исполнителя на сцену вышел диджей: в его арсенале были и эстоноязычные, и англоязычные песни, а в один момент заиграла и русскоязычная песня "Новогодняя" популярной российской группы "Дискотека Авария". Это группа, которая не видит никаких проблем ни в оккупации Крыма, ни в том, что происходит сегодня в Украине, сообщает Rus.Postimees.
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