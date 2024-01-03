Главное за 3 января ⟩ Предупреждение о сильном морозе, задержание гражданина РФ и рост заболеваемости гриппом

Партии "Прогрессивные" стоит взять на себя политическую ответственность за подрыв репутации как департамента внешнего пространства и мобильности, так и самоуправления, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала постепенно расти, в то время как заболеваемость Covid-19 стабилизировалась, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Средний уровень заболеваемости гриппом в Латвии на прошлой неделе вырос, хотя еще не превысил эпидемический порог. Лабораторно подтверждены 16 случаев гриппа, все образцы положительны на грипп типа А.

Вечером во вторник, 2 января, в заброшенном доме в центре Риги на перекрестке улиц Бривибас и Матиса возник пожар повышенной опасности. Как сообщили TVNET в Рижской думе, в декабре 2023 года владельцу здания было направлено предупреждение о штрафе.

Судье Курземского районного суда Ренару Юрмалису нужно будет возместить потери латвийскому государству за несогласованную работу на меховом заводе в Дании во время отпуска, сообщает Latvijas Avīze, со ссылкой на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое также признал законным Административный районный суд.

Служба госдоходов (VID) применила к управляющему включенного в путеводитель Michelin Selected Restaurants ресторана 36.līnija - предприятию Apetite36 - две новые обеспечительные меры, сообщает агентство LETA со ссылкой на Firmas.lv.