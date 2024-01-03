Пожар на улице Бривибас: полиция указывает, что ничто не свидетельствует о поджоге

Государственная полиция указывает, что по доступной в данный момент информации ничто не свидетельствует о том, что во вторник в здании по улице Бривибас, 88 в центре Риги был осуществлен намеренный поджог.
Полиция в связи с произошедшим начала ведомственную проверку.
Как уже сообщалось, 27 февраля 2019 года дума приняла решение, возлагающее на собственника обязательство устранить выявленную опасность и провести полный ремонт здания. Решение было оспорено, и его действие было приостановлено до рассмотрения дела.
Разбирательство завершилось в декабре 2023 года, и суд признал вынесенное решение обоснованным и законным.
Собственник выполнил обязательства по устранению опасности - демонтировал потерявшие устойчивость архитектурные элементы и штукатурку во внешних конструкциях здания.
Однако обязательства по полному ремонту здания выполнены лишь частично - план ремонта передан в строительную инспекцию.
В декабре 2023 года Департамент городского имущества Рижской думы направил владельцу здания предупреждение о применении штрафа.
"В январе 2024 года первое распоряжение будет отправлено адресату. Поскольку собственником является юридическое лицо, максимальная сумма штрафа составит 10 тысяч евро", - пояснили в Рижской думе, добавив, что это будет достигнуто за счет постепенного увеличения суммы штрафа.
Если в результате пожара обнаружатся новые опасные условия, которые потребуют немедленных действий со стороны собственника, Департамент городского имущества обяжет собственника устранить опасность.
Этот построенный в 1910 году дом в югендстиле, спроектированный архитектором Константином Пекшенcом, является одним из самых больших и впечатляющих доходных домов того времени в Риге, который, к сожалению, годами в основном стоит пустым и не обслуживается, то есть временами на первом этаже дома появляются арендаторы, а верхние этажи стоят пустыми.
Здание занимает два земельных участка в углу квартала, внутри находится просторный внутренний двор, который был предусмотрен как торговый пассаж. С уличным пространством его связывают большие воронки, расположенные на диагонали двора, свидетельствует информация Рижского центра югендстиля.
В конце 2020 года владельцы здания MJ Development пообещали перестроить дом в пятизвездочный отель, инвестировав около 25 млн евро, однако никакого продвижения проекта не наблюдалось. По информации Firmas.lv, владелицей MJ Development является гражданка Литвы Офика Давоян. Предприятие в 2022 году работало с оборотом в 0,23 млн евро и убытками в неполные 100 000 евро.
Напомним, 2 января около 17:30 VUGD получила информацию о том, что в частично не обслуживаемом шестиэтажном жилом доме на улице Бривибас возник пожар. Около 20:00 пожарным удалось ограничить распространение огня. Пожарные установили, что пламя распространилось по чердаку дома на площади 260 квадратных метров, при этом этаж под чердаком горел на площади пять квадратных метров.
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