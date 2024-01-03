Пожар на улице Бривибас: полиция указывает, что ничто не свидетельствует о поджоге

Этот построенный в 1910 году дом в югендстиле, спроектированный архитектором Константином Пекшенcом, является одним из самых больших и впечатляющих доходных домов того времени в Риге, который, к сожалению, годами в основном стоит пустым и не обслуживается, то есть временами на первом этаже дома появляются арендаторы, а верхние этажи стоят пустыми.

Здание занимает два земельных участка в углу квартала, внутри находится просторный внутренний двор, который был предусмотрен как торговый пассаж. С уличным пространством его связывают большие воронки, расположенные на диагонали двора, свидетельствует информация Рижского центра югендстиля.

В конце 2020 года владельцы здания MJ Development пообещали перестроить дом в пятизвездочный отель, инвестировав около 25 млн евро, однако никакого продвижения проекта не наблюдалось. По информации Firmas.lv, владелицей MJ Development является гражданка Литвы Офика Давоян. Предприятие в 2022 году работало с оборотом в 0,23 млн евро и убытками в неполные 100 000 евро.

Напомним, 2 января около 17:30 VUGD получила информацию о том, что в частично не обслуживаемом шестиэтажном жилом доме на улице Бривибас возник пожар. Около 20:00 пожарным удалось ограничить распространение огня. Пожарные установили, что пламя распространилось по чердаку дома на площади 260 квадратных метров, при этом этаж под чердаком горел на площади пять квадратных метров.

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