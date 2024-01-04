Нейрохирург пессимистично оценивает шансы Шумахера на реабилитацию

Ранее также существовала версия, что Шумахер мог пройти терапию стволовыми клетками. Учитывая, что родственники Шумахера держат его здоровье в секрете, неизвестно, пробовалось ли это решение. Однако Радж подчеркивает, что семья Шумахеров старается изо всех сил.

Нейрохирург также отмечает, что сложно с высокой точностью комментировать шансы Шумахера на выздоровление, поскольку информации о его ситуации очень мало. Он также считает, что если бывший пилот действительно прикован к постели, то можно считать чудом, что он прожил так долго.

"Он находится в состоянии, когда он просто лежит с открытыми глазами? Или его глаза закрыты, он не общается и полностью зависит от помощников? Есть большая разница. Если он полностью прикован к постели, тот факт, что Шумахер прожил так долго - это чудо, очень часто в таких ситуациях развивается какая-то инфекция, приводящая к заражению крови

Я читал, что ситуация настолько плоха, что он даже не может реагировать, когда стимулируется долговременная память. Если состояние такое, то, по моему опыту, человек не выздоровеет и через 10 лет", - сказал Радж.

Недавно бывший генеральный директор F-1, комментируя состояние здоровья Шумахера, заявил, что не пожелал бы такой участи даже своему злейшему врагу.

За свою карьеру в F-1 Шумахер одержал 91 победу, что было абсолютным рекордом до сезона 2020 года, когда его превзошел пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

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