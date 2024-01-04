Нейрохирург пессимистично оценивает шансы Шумахера на реабилитацию

Рахул Радж, нейрохирург, работающий в университетской больнице Хельсинки, пессимистично оценивает состояние здоровья пилота Формулы-1 (F-1) Михаэля Шумахера. Он считает чудом то, что легендарный автогонщик прожил 10 лет такой с серьезной травмой головы.
С конца 2013 года, когда с Шумахером случился несчастный случай, информации о здоровье немца было очень мало.
Недавно немецкая газета Bild сообщила, что Шумахера катали на большой скорости на автомобиле Mercedes, ему также давали послушать старые радионовости времен активной карьеры пилота.
Радж, признанный нейрохирург в Финляндии, защитивший докторскую диссертацию в возрасте 24 лет, отметил, что такой подход вряд ли принесет ожидаемые результаты.
"Нет никаких научных доказательств того, что это сработает, но я понимаю, что такая техника может быть использована после недавней черепно-мозговой травмы. Ее можно использовать в ситуации, когда пациент едва находится в сознании, чтобы добиться от него какой-либо рациональной реакции.
Но после 10 лет в таком состоянии я сомневаюсь, что это принесет результат. Я думаю, они [семья Шумахеров] просто что-то пытаются сделать. Это не повредит. Если есть достаточно ресурсов и финансовых возможностей, можно попробовать все. Я прекрасно понимаю, что они попробуют все. Было бы здорово, если бы был способ помочь ему. Сомневаюсь, но был бы рад ошибиться", - цитирует Раджа финская газета Helsingin Sanomat.
Ранее также существовала версия, что Шумахер мог пройти терапию стволовыми клетками. Учитывая, что родственники Шумахера держат его здоровье в секрете, неизвестно, пробовалось ли это решение. Однако Радж подчеркивает, что семья Шумахеров старается изо всех сил.
Нейрохирург также отмечает, что сложно с высокой точностью комментировать шансы Шумахера на выздоровление, поскольку информации о его ситуации очень мало. Он также считает, что если бывший пилот действительно прикован к постели, то можно считать чудом, что он прожил так долго.
"Он находится в состоянии, когда он просто лежит с открытыми глазами? Или его глаза закрыты, он не общается и полностью зависит от помощников? Есть большая разница. Если он полностью прикован к постели, тот факт, что Шумахер прожил так долго - это чудо, очень часто в таких ситуациях развивается какая-то инфекция, приводящая к заражению крови
Я читал, что ситуация настолько плоха, что он даже не может реагировать, когда стимулируется долговременная память. Если состояние такое, то, по моему опыту, человек не выздоровеет и через 10 лет", - сказал Радж.
Недавно бывший генеральный директор F-1, комментируя состояние здоровья Шумахера, заявил, что не пожелал бы такой участи даже своему злейшему врагу.
За свою карьеру в F-1 Шумахер одержал 91 победу, что было абсолютным рекордом до сезона 2020 года, когда его превзошел пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!