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В Межциемсе более 2000 домохозяйств остались без электричества

rus.tvnet.lv
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Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Утром в четверг, 4 января, в рижском микрорайоне Межциемс нарушено электроснабжение. Компания Sadales tīkls сообщает, что нарушения электроснабжения затронули около 2100 клиентов.

Представители Sadales tīkls сообщают, что в 5:50 утра в электросети было зарегистрировано технологическое нарушение, повлиявшее на электроснабжение примерно 2100 потребителей в Риге - в районе улиц Друвиенас, Межциема, Хипократа, Лидума.

Причина отключения электроэнергии – повреждение кабеля напряжением 10 кВ.

Оперативно-рабочая бригада Sadales tīkls приступила к локализации повреждения и его устранению, чтобы скорее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Компания Sadales tīkls обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, надзор за использованием электроэнергии, проводит мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии.

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