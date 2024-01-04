В Межциемсе более 2000 домохозяйств остались без электричества

Представители Sadales tīkls сообщают, что в 5:50 утра в электросети было зарегистрировано технологическое нарушение, повлиявшее на электроснабжение примерно 2100 потребителей в Риге - в районе улиц Друвиенас, Межциема, Хипократа, Лидума.

Причина отключения электроэнергии – повреждение кабеля напряжением 10 кВ.

Оперативно-рабочая бригада Sadales tīkls приступила к локализации повреждения и его устранению, чтобы скорее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Компания Sadales tīkls обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, надзор за использованием электроэнергии, проводит мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии.

❗️Informējam, ka Rīgā reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus aptuveni 2100 klientiem Druvienas, Mežciema, Hipokrāta, Līduma ielas apkaimē. Strādājam, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk. @RigasDome — Sadales tīkls (@Sadalestikls) January 4, 2024

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