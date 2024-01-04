Фото ⟩ Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Остапенко, посеянная на турнире под третьим номером, и занимающая 12-ю позицию в рейтинге WTA, в 1/8 финала обыграла чешку Каролину Плишкову (37 WTA) со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Галерея: Матч Остапенко - Плишкова

В четвертьфинале Остапенко встретится с белоруской Викторией Азаренко (23 WTA), которая обыграла француженку Клару Бюрель (56 WTA) со счётом 7:5, 6:2.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 108 очков в рейтинге WTA.

Остапенко и её партнёрша Людмила Киченок из Украины также играют в парном разряде, где уже дошли до четвертьфинала. За выход в 1/2 финала они сразятся с дуэтом Магда Линетт (Польша)/Бернарда Пера (США).

Турнир в Брисбене проходит с 31 декабря по 7 января на кортах с твердым покрытием.

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