"Это мы стали лучше, а не чемпионат хуже". Витолиньш об отсутствии сборной России на ЧМ

Напомним, в 2023 году сборная Латвии на чемпионате мира в упорной борьбе переиграла США (4:3) в матче за третье место и впервые в истории завоевала бронзу мирового первенства.

По словам Витолиньша, эта медаль помогла многим латвийским хоккеистам трудоустроиться.

"Когда Увис Балинскис получает шайбу, то американские комментаторы говорят - это обладатель бронзы из Латвии. Многим медаль помогла. Мартиньш Дзиеркалс оказался в Шведской Хоккейной Лиге, или Кристиан Рубин, интерес к которому был из Швеции благодаря медали. Рихард Букартс уехал в чемпионат Швейцарии", - сказал Витолиньш в эфире программы Viens pret vienu.

Витолиньш рассказал, что после исторического успеха сборной Латвии его поздравили бывшие главные тренеры национальной команды Боб Хартли и Олег Знарок, который по словам Витолиньша сейчас живёт в Латвии.

Во время интервью Витолиньша также спросили об отсутствии на турнире сборной России и мнении, что в связи с этим чемпионат мира стал слабее.