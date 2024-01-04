"Это мы стали лучше, а не чемпионат хуже". Витолиньш об отсутствии сборной России на ЧМ

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш в интервью Латвийскому телевидению (LTV) рассказал о значении бронзовой медали чемпионата мира 2023 года, а также об ожиданиях от предстоящего мирового первенства.
Напомним, в 2023 году сборная Латвии на чемпионате мира в упорной борьбе переиграла США (4:3) в матче за третье место и впервые в истории завоевала бронзу мирового первенства.
По словам Витолиньша, эта медаль помогла многим латвийским хоккеистам трудоустроиться.
"Когда Увис Балинскис получает шайбу, то американские комментаторы говорят - это обладатель бронзы из Латвии. Многим медаль помогла. Мартиньш Дзиеркалс оказался в Шведской Хоккейной Лиге, или Кристиан Рубин, интерес к которому был из Швеции благодаря медали. Рихард Букартс уехал в чемпионат Швейцарии", - сказал Витолиньш в эфире программы Viens pret vienu.
Витолиньш рассказал, что после исторического успеха сборной Латвии его поздравили бывшие главные тренеры национальной команды Боб Хартли и Олег Знарок, который по словам Витолиньша сейчас живёт в Латвии.
Во время интервью Витолиньша также спросили об отсутствии на турнире сборной России и мнении, что в связи с этим чемпионат мира стал слабее.
"В последние годы, как мы видим, российская сборная ни разу не побеждала на чемпионате мира. Так что... Два раза подряд вылетали в четвертьфинале. Это не значит, что чемпионат стал слабее. Это значит, что такие команды как мы, Дания, Норвегия, Германия подтянулись к верхушке.
Все считают, что стал слабее из-за того, что результаты такие, но посмотрим с другой стороны. Почему мы не можем рассуждать о том, что мы стали лучше, а не чемпионат стал хуже?", - считает Витолиньш.
Тренер отметил, что на следующем чемпионате мира цель сборной Латвии - сохранить тот же уровень и настрой, который национальная команда показала на предыдущем турнире. Он также отметил, что ожидания от сборной на предстоящем чемпионате мира будут высокими, но если игроки постараются, то это окупится.
На ЧМ-2024 сборная Латвии сыграет в одной группе с Польшей (11 мая), Францией (12 мая), Казахстаном (14 мая), Германией (15 мая), Швецией (18 мая), Словакией (19 мая) и США (21 мая).
ЧМ-2024 пройдёт в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.
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