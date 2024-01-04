Санкции не мешают: богатейшие люди России стали еще богаче

Больше всех приумножил свое состояние основатель Lukoil Вагит Алекперов. В прошлом году его состояние увеличилось на 9,29 миллиарда долларов, а в общей сложности он управляет активами на сумму почти 25 миллиардов долларов.

Основатель "ЕвроХим" Андрей Мельниченко стал богаче на 5,67 миллиарда долларов, а председатель совета директоров Новолипецкой металлургической компании НЛМК Владимир Лисин - на 4,08 миллиарда долларов.

Алекперов и Мельниченко оба находятся в санкционных списках Великобритании, Австралии и Евросоюза и оба ушли с постов руководителей своих компаний, после попадания в "черный список". Лисину удалось избежать попадания в санкционные списки.

Однако не всем российским олигархам удалось увеличить свое богатство. Акционер "Акрон" Вячеслав Кантор потерял 149 миллионов долларов, и это связано с тем, что польские власти конфисковали долю Кантора в крупнейшей польской компании по производству удобрений Grupa Azoty.

Индекс Bloomberg Billionaires традиционно измеряет богатство богатейших людей, принимая во внимание стоимость акций, принадлежащих бизнесменам. В списке 500 богатейших людей мира 25 граждан России. Год назад агентство Bloomberg сообщило, что богатейшие российские олигархи потеряли 94 миллиарда долларов за первый год войны.

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