В ближайшие сутки в Латвии выпадет много снега, температура упадет до -18

В Курземе снега будет меньше, в то время как на востоке страны высота снежного покрова превысит 20 сантиметров, местами - 30 сантиметров. Ночью в восточных регионах и на Курземском побережье Рижского залива возможна метель.

05.01. Visā valstī sniegs, naktī un no rīta vietām A daļā un Kurzemēs ziemeļos snigs stipri. Snigšanas laikā redzamība brīžiem pasliktināsies. Lēns/mērens A/ZA, dienā piekrastē Z puses vējš. G.t. -9…-14°, ZA raj. -15…-19°, naktī dažviet -20…-22°, dienā jūras piekrastē -5…-9°. pic.twitter.com/XC4e6SoZwB — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 4, 2024

В пятницу во многих регионах выглянет солнце, на побережье ожидается интенсивный снегопад. Ветер будет преимущественно слабым, переменных направлений.

Ночью температура воздуха составит от -9 градусов в Курземе до -18 градусов на севере Видземе, днем - до -8...-14 градусов, на Курземском побережье - до -3...-8 градусов.

В Риге снегопад начнется в четверг вечером и продолжится в пятницу. Температура ночью составит -14 градусов, днем - до -10 градусов.

Галерея: Люди в холодный зимний день

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