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В ближайшие сутки в Латвии выпадет много снега, температура упадет до -18

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди в холодный зимний день
Люди в холодный зимний день Фото: Zane Bitere / LETA

В ближайшие сутки в Латвии выпадет снег, при этом самый сильный снегопад ожидается вечером в пятницу, 5 декабря, и утром на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В Курземе снега будет меньше, в то время как на востоке страны высота снежного покрова превысит 20 сантиметров, местами - 30 сантиметров. Ночью в восточных регионах и на Курземском побережье Рижского залива возможна метель.

В пятницу во многих регионах выглянет солнце, на побережье ожидается интенсивный снегопад. Ветер будет преимущественно слабым, переменных направлений.

Ночью температура воздуха составит от -9 градусов в Курземе до -18 градусов на севере Видземе, днем - до -8...-14 градусов, на Курземском побережье - до -3...-8 градусов.

В Риге снегопад начнется в четверг вечером и продолжится в пятницу. Температура ночью составит -14 градусов, днем - до -10 градусов.

Галерея: Люди в холодный зимний день

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