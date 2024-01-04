Стакис подал заявление о вступлении в ряды "Прогрессивных"

Стакис уже давно сотрудничает с "Прогрессивными", но до сих пор был беспартийным. На пост мэра Риги он баллотировался от "Движения "За"".

Правление "Прогрессивных" может принять решение о приеме Стакиса в партию в понедельник, 8 января, сообщила ее сопредседатель Юстине Пантелеева.

По ее словам, планируется, что Стакис будет одним из лидеров списка "Прогрессивных" на выборах в Европарламент.

15 января "Прогрессивные" проведут пресс-конференцию, посвященную началу избирательной кампании, на которой представят включенных в список кандидатов.

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