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Стакис подал заявление о вступлении в ряды "Прогрессивных"

rus.tvnet.lv/LETA
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Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис
Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис Фото: Lita Millere/LETA

Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис подал заявление о вступлении в партию "Прогрессивные".

Стакис уже давно сотрудничает с "Прогрессивными", но до сих пор был беспартийным. На пост мэра Риги он баллотировался от "Движения "За"".

Правление "Прогрессивных" может принять решение о приеме Стакиса в партию в понедельник, 8 января, сообщила ее сопредседатель Юстине Пантелеева.

По ее словам, планируется, что Стакис будет одним из лидеров списка "Прогрессивных" на выборах в Европарламент.

15 января "Прогрессивные" проведут пресс-конференцию, посвященную началу избирательной кампании, на которой представят включенных в список кандидатов.

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