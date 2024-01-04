Пока в Латвии свирепствуют морозы (а в ближайшие сутки выпадет еще и много снега), RUS TVNET собрал главные новости уходящего четверга, 4 января.
Главное за 4 января ⟩ Причина смерти Луизы Эвертовской, (еще более) суровая зима, и когда дети могут не посещать школу
Новости Латвии:
2 ноября прошлого года Луиза Эвертовска, 2023 года рождения, была найдена в лесу в Елгавском крае без признаков жизни, а ее мать, Анна Янсоне, 1989 года рождения, к сожалению, до сих пор не найдена.
Продолжаются поиски без вести пропавшего Лауриса Заубе, который после новогодней вечеринки не вернулся домой. На месте его исчезновения удалось выяснить новые детали.
В ближайшие дни в восточной части Латвии выпадет 20-30 сантиметров снега, а температура воздуха может опуститься ниже -30 градусов, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
Средняя цена серийных квартир в жилых районах Риги в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 0,1%, а в 2023 году цены на квартиры в целом снизились на 7%.
Сдавая экзамен на получение водительских прав в Управлении безопасности дорожного движения (CSDD), большинство людей признают свои ошибки, которые привели к провалу экзамена. Однако житель Валмиеры не согласен со своей оценкой.
За рубежом:
На челябинском военном аэродроме "Шагол" в ночь на четверг сгорел бомбардировщик Су-34. Источники, близкие к вооруженным силам Украины, рассказали, что это была операция, организованная сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Вооруженные силы Украины уничтожили современную разведывательную систему армии РФ. Это произошло ровно в тот же день, когда россияне сообщили об ее применении на поле боя.
В ближайшие дни сильные морозы придут и в Украину, которая убеждена, что российские войска будут использовать их для усиления атак на критически важную инфраструктуру.
Интересное чтиво:
В последний день 2023 года одной из самых обсуждаемых новостей стало предложение Министерства юстиции установить новый день для празднования - День работников пенитенциарной системы. Это прекрасный повод разобраться - что же именно празднует Латвия и действительно ли у нас больше траурных дней, чем праздников?
Гастрономический атлас для гурманов Taste Atlas опубликовал свежие рейтинги лучших кухонь и блюд мира. Латвии особо похвастаться нечем, а вот у наших соседей позиции на кулинарной карте планеты более достойные.
Последние несколько дней Латвию охватили холода - в четверг сохранятся сильные морозы и неприятный ветер, синоптики прогнозируют, что во многих местах будет идти снег и метели. Многие родители задаются вопросом, при какой температуре воздуха детям можно не посещать учебное заведение?
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