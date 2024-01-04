Главное за 4 января ⟩ Причина смерти Луизы Эвертовской, (еще более) суровая зима, и когда дети могут не посещать школу

Вооруженные силы Украины уничтожили современную разведывательную систему армии РФ. Это произошло ровно в тот же день, когда россияне сообщили об ее применении на поле боя.

В ближайшие дни сильные морозы придут и в Украину, которая убеждена, что российские войска будут использовать их для усиления атак на критически важную инфраструктуру.

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