Отец просит помощи в поисках пропавшего пятилетнего сына

Пятилетний Рудолф может находиться с матерью Александрой Пуповой. Последний раз мальчика видели 29 декабря 2023 года по адресу Сермулиню, 14 в Риге.

Женщина с ребенком может передвигаться на машине Mazda CX5 темно-синего цвета с госномером PA37.

Если у читателей есть какая-либо информация о ребенке или его местонахождении, мужчина просит сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 110, 670 860 39 или напрямую отцу ребенка Вигару Кактиниексу по тел. 265 555 19.

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