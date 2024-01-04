Видео ⟩ Стали известны финалисты молодежного ЧМ по хоккею

Мужская сборная Швеции вышла в финал, обыграв Чехию со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Голы забили шведы Тео Линдстейн, Аксель Сандин Пелликка, Йонатан Лекеримек и Ноа Эстлунд, а также чехи Матиас Меловский и Томаш Цибулька.

Во второй встрече дня сборная США сломила сопротивление национальной команды Финляндии, одержав победу со счетом 3:2. У Финляндии отличились Томми Мяннистё и Расмус Кумпулайнен, а у американцев шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Уилл Смит и Каттер Готье.

Таким образом в финале турнира встретятся сборные U-20 Швеции и США, а в матче за третье место сыграют Чехия и Финляндия.

Решающие игры турнира в Гетеборге пройдут 5 января.

Видео: Моменты матча Швеции с Чехией

​В борьбе за место в элитном дивизионе немецкие хоккеисты в четверг в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) обыграли норвежцев. Место Норвегии в дивизионе на следующем юниорском чемпионате мира займет Казахстан.

Мужская сборная Латвии U-20 по хоккею завершила участие в чемпионате, признав во вторник в четвертьфинале превосходство хоккеистов США со счетом 2:7. Латвийские хоккеисты второй раз в истории сыграли в четвертьфинале юношеского чемпионата мира.

В этом году в чемпионате могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше.

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