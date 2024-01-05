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Видео ⟩ Из-за скольжения грузовика на шоссе произошла авария под Плявиняс

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš no video

В четверг, 4 января, на шоссе недалеко от Плявиняс произошло столкновение грузовой и легковой машины, сообщила руководитель отдела общественных отношений Госполиции Симона Гравите.

Госполиция сообщила, что 4 января в в 16:15 возле Плявиняс произошло столкновение автомобилей. Грузовик, двигаясь в гору, соскользнул и, скользя задним ходом, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадавших в столкновении нет, сообщили в полиции.

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