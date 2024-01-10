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Новогодние приключения Яны Брук: "Вместо Риги я оказалась в Париже"

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Яна Брук
Яна Брук Фото: личный архив Яны Брук

4 января латвийский инфлюенсер Яна Брук появилась на презентации нового сериала "Продукт" (Produkts). Оказалось, что накануне красотка незапланированно оказалась в Париже. 

Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт"
Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт" Фото: личный архив Яны Брук

Новогодние приключения

"Мой самолет отменили! - воскликнула она. - Я переживала, что не успею на эту презентацию". 

Дело в том, что Новый год Яна Брук встречала в Аликанте (Испания):

"Мы впервые отмечали Новый год в испанских традициях. Самое главное - нужно было под бой часов съесть 12 виноградин, и на каждую должно быть загадочно одно желание. Эти желания ты пишешь сначала на листочек. С каждым ударом ты начинаешь есть ягоду и читать свое желание, чтобы они сбылись".

Яна Брук
Яна Брук Фото: личный архив Яны Брук
Яна Брук
Яна Брук Фото: личный архив Яны Брук

Но оказалось, что этого было недостаточно. 

"Еще обязательно нужно было праздновать Новый год в новом красном белье. И я его реально купила. Я действительно нашла красивое белье и купила. В Новый год я была в красном платье и красном белье", - рассказывает Яна. 

Яна Брук в Аликанте
Яна Брук в Аликанте Фото: личный архив Яны Брук

С самолетом вышло так, что его не столько отменили, сколько из-за сильного ветра он сел не в Париже, откуда они летели в Ригу, а в другом аэропорту. В итоге незапланированно Яна оказалась в Париже, где ей пришлось задержаться на несколько дней, чтобы ждать свой рейс в Ригу: "Вот такой Новый год, а 2 января я еще и была в Париже". 

Яна Брук в Париже
Яна Брук в Париже Фото: личный архив Яны Брук

Что с разводом? 

Яна подтвердила, что она до сих пор не разведена. На связь с ней супруг и участник телешоу Давид Круминьш не выходит: "Я не знаю, где он и что. Он жив, как я поняла".

"Я рада, что он жив. Но я с ним не встречалась, я с ним не виделась. Нам нужно развестись. Скорее всего, мне придется ему позвонить, как-то попытаться с ним связаться. Но нам надо зарегистрировать этот брак здесь, а потом развестись у нотариуса. Но я, честно, боюсь этого момента". 

Яна Брук
Яна Брук Фото: личный архив Яны Брук

О своем  участии в реалити-шоу "Любовь в кемпере" и свадьбе в Лас-Вегасе Яна Брук не жалеет.  

"Вообще я ни о чем не жалею. Потому что, даже подводя итоги уходящего 2023 года, я подумала, что это настолько крейзи.

Настолько мало людей, кто бы на такое решился. Это абсолютно что-то для латвийских шоу и медиа. И это я сделала вместе с ним. Поэтому я не могу об этом жалеть. Это круто, это навсегда уже останется в медиа. Всегда будут вспоминать, что был такой момент, когда Яна Брук вышла замуж в Лас-Вегасе". 

Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт"
Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт" Фото: Пресс-фото
Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт"
Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт" Фото: Пресс-фото

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