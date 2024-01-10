Новогодние приключения Яны Брук: "Вместо Риги я оказалась в Париже"

4 января латвийский инфлюенсер Яна Брук появилась на презентации нового сериала "Продукт" (Produkts). Оказалось, что накануне красотка незапланированно оказалась в Париже.
Новогодние приключения
"Мой самолет отменили! - воскликнула она. - Я переживала, что не успею на эту презентацию".
Дело в том, что Новый год Яна Брук встречала в Аликанте (Испания):
"Мы впервые отмечали Новый год в испанских традициях. Самое главное - нужно было под бой часов съесть 12 виноградин, и на каждую должно быть загадочно одно желание. Эти желания ты пишешь сначала на листочек. С каждым ударом ты начинаешь есть ягоду и читать свое желание, чтобы они сбылись".
Но оказалось, что этого было недостаточно.
"Еще обязательно нужно было праздновать Новый год в новом красном белье. И я его реально купила. Я действительно нашла красивое белье и купила. В Новый год я была в красном платье и красном белье", - рассказывает Яна.
С самолетом вышло так, что его не столько отменили, сколько из-за сильного ветра он сел не в Париже, откуда они летели в Ригу, а в другом аэропорту. В итоге незапланированно Яна оказалась в Париже, где ей пришлось задержаться на несколько дней, чтобы ждать свой рейс в Ригу: "Вот такой Новый год, а 2 января я еще и была в Париже".
Что с разводом?
Яна подтвердила, что она до сих пор не разведена. На связь с ней супруг и участник телешоу Давид Круминьш не выходит: "Я не знаю, где он и что. Он жив, как я поняла".
"Я рада, что он жив. Но я с ним не встречалась, я с ним не виделась. Нам нужно развестись. Скорее всего, мне придется ему позвонить, как-то попытаться с ним связаться. Но нам надо зарегистрировать этот брак здесь, а потом развестись у нотариуса. Но я, честно, боюсь этого момента".
О своем участии в реалити-шоу "Любовь в кемпере" и свадьбе в Лас-Вегасе Яна Брук не жалеет.
"Вообще я ни о чем не жалею. Потому что, даже подводя итоги уходящего 2023 года, я подумала, что это настолько крейзи.
Настолько мало людей, кто бы на такое решился. Это абсолютно что-то для латвийских шоу и медиа. И это я сделала вместе с ним. Поэтому я не могу об этом жалеть. Это круто, это навсегда уже останется в медиа. Всегда будут вспоминать, что был такой момент, когда Яна Брук вышла замуж в Лас-Вегасе".
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