Новогодние приключения Яны Брук: "Вместо Риги я оказалась в Париже"

Яна Брук в Париже Фото: личный архив Яны Брук

Что с разводом?

Яна подтвердила, что она до сих пор не разведена. На связь с ней супруг и участник телешоу Давид Круминьш не выходит: "Я не знаю, где он и что. Он жив, как я поняла".

"Я рада, что он жив. Но я с ним не встречалась, я с ним не виделась. Нам нужно развестись. Скорее всего, мне придется ему позвонить, как-то попытаться с ним связаться. Но нам надо зарегистрировать этот брак здесь, а потом развестись у нотариуса. Но я, честно, боюсь этого момента".

Яна Брук Фото: личный архив Яны Брук

О своем участии в реалити-шоу "Любовь в кемпере" и свадьбе в Лас-Вегасе Яна Брук не жалеет.

"Вообще я ни о чем не жалею. Потому что, даже подводя итоги уходящего 2023 года, я подумала, что это настолько крейзи.

Настолько мало людей, кто бы на такое решился. Это абсолютно что-то для латвийских шоу и медиа. И это я сделала вместе с ним. Поэтому я не могу об этом жалеть. Это круто, это навсегда уже останется в медиа. Всегда будут вспоминать, что был такой момент, когда Яна Брук вышла замуж в Лас-Вегасе".

Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт" Фото: Пресс-фото

Яна Брук на премьере латвийского сериала "Продукт" Фото: Пресс-фото

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