ВИДЕО ⟩ Алена Остапенко разгневалась на судью и назвала ее слепой

Остапенко, посеянная на турнире третьей и занимающая 12-е место в рейтинге WTA, проиграла в четвертьфинале Виктории Азаренко из Беларуси, посеянной восьмой (23-е место по версии WTA) со счетом 3:6, 6:3, 5:7.

Во время одного из эпизодов встречи Остапенко показалось, что мяч дважды ударился о корт, прежде чем Азаренко его отбила. Однако судья так не считала, что вызвало гнев Остапенко.

Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:



“I never want you at my match again. You will never be at my match. You ruin my matches.” pic.twitter.com/7ns1h6rR7F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 5, 2024

"Ты слепая. Невозможно играть, когда ты допускаешь такие ошибки. Я не хочу, чтобы ты судила мой матч. Ты никогда не будешь на моих матчах. Не хочу видеть тебя на своих играх, потому что ты их портишь", - возмущалась Остапенко.

Латвийская теннисистка в этом матче исполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Азаренко ответила 16 эйсами, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу белоруски - предыдущие две дуэли, проходившие в 2019 и 2021 годах, также выиграла белорусская спортсменка.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 108 очков в мировом рейтинге и денежный приз в 38 тысяч долларов США.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!