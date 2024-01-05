Видео ⟩ В Риге эвакуировали здание Латвийского радио. Что известно?

В пятницу, 5 января, из-за задымления из здания Латвийского радио были эвакуированы люди, а эфирные передачи были прерваны до окончания опасной ситуации, сообщило радио в микроблоге X. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что вызов на Домскую площадь в Риге, где в восьмиэтажном общественном здании образовалось задымление, поступил в 13:31.
В 16:00 стало известно, что в здании радио был локализован пожар площадью восемь квадратных метров, и некоторые сотрудники могут вернуться в помещения.