Видео ⟩ В Риге эвакуировали здание Латвийского радио. Что известно?

Обыскав здание, в том числе с помощью тепловизионной камеры, спасатели обнаружили, что на стене второго этажа здания горит утеплитель на площади восемь квадратных метров, сообщили в VUGD.

Из здания было эвакуировано чуть более 100 человек.

В 15:39 пожар был локализован.

Некоторым работникам разрешено вернуться в те помещения, которые находятся дальше от места пожара.

Радио обещает возобновить вещание программ, как только это будет возможно.

Некоторые слушатели Латвийского радио в соцсетях выражают недовольство организацией работы в таких чрезвычайных обстоятельствах, так как считают, что должен быть алгоритм обеспечения прямой трансляции и передачи новостей и в такой ситуации.

Галерея: Из здания Латвийского радио из-за задымления эвакуировали людей

Ja es nebūtu soc.tīklu lietotājs, tad es būtu ļoti pārsteigts par @LatvijasRadio ētera izmaiņām. Būtu labi, ja žurnālisti varētu turpināt iziet ētera, ja pat notiek evakuācija. Iespējams tam traucē drošības protokoli, bet to vērts izvērtēt vēlreiz. https://t.co/PUD4H7G2We — Ruslans Antropovs (@rusantro) January 5, 2024