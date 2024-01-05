Солнце и мороз до -26: о погоде в субботу

Ночью во многих районах страны пройдет снег, на побережье - сильный. В восточной части Латвии образуется иней. Днем на большей части территории страны будет светить солнце. Будет дуть легкий ветерок. Дороги во многих местах останутся скользкими.

Температура воздуха ночью и утром в Курземе и Земгале опустится до -8-16 градусов, в восточной части страны - до -22 градусов, а в Видземе столбик термометра может опуститься до -26 градусов.

Максимальная температура в субботу ожидается от -4,-8 градусов в Курземе до -16,-19 градусов на северо-востоке. Вечером в субботу похолодает, а в ночь на воскресенье температура в Видземе и Латгале может опуститься до -30 градусов.

В Риге в ночь на субботу и утром пройдет снег, возможен сильный снег. Днем небо постепенно прояснится. Температура воздуха составит -10...-13 градусов при слабом ветре, а во второй половине дня столбик термометра начнет опускаться.

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