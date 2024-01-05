Видео ⟩ Чешские хоккеисты с двумя рекордами завоевали бронзу МЧМ

Чехия победила в матче со счетом 8:5 (1:2, 2:3, 5:0).

В составе победителей голы забили Иржи Кулих, Якуб Штанцль, Ондржей Бехер, Томаш Гамара и Доминик Рымон. У финнов голами отметились Расмус Кумпулайнен, Яни Нюман, Конста Хелениус и Ленни Хямеэнахо.

Как сообщает пресс-служба IIHF, сборная Чехии установила два рекорда молодёжных чемпионатов мира. Чехи забросили самые быстрые четыре шайбы в матче - за 50 секунд и самые быстрые две шайбы - за две секунды.

Отметим также, что сборная Чехии впервые за 23 года дважды подряд завоевала медали МЧМ - в прошлом году команда уступила в финальной встрече МЧМ-2023 сборной Канады и стала серебряным призёром турнира.

В финальном матче позднее в пятницу сыграют сборные США и Швеции.

Мужская сборная Латвии до 20 лет завершила юношеский чемпионат мира во вторник, признав в четвертьфинале превосходство хоккеистов США со счетом 2:7. Латвийские хоккеисты во второй раз сыграли в четвертьфинале юниорского чемпионата.

В этом году в чемпионате принимают участие игроки 2004 года рождения и младше.

Видео: Фрагменты матча Чехии против Финляндии

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