Видео ⟩ Референдум об отмене института партнерства не состоится: подписи не собраны

В Латвии не будет проведен референдум по отмене поправок к закону об институте партнерства, поскольку за месяц не была получена необходимая поддержка избирателей.
Чтобы инициировать референдум, необходимо было собрать десятую часть подписей избирателей, или 154 241 подпись, однако собрать удалось лишь 35 089 подписей или менее 23% от необходимого количества, сообщили LETA в ЦИК. Таким образом, поправки в Закон смогут быть объявлены и вступить в силу.
ЦИК объявит официальные результаты сбора подписей к 12 января.
9 ноября прошлого года Сейм принял в окончательном чтении пакет законопроектов, продвигаемых министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, которые с середины этого года введут в Латвии новый правовой институт - партнерство - как способ для однополых пар узаконить свои отношения и привести в порядок свои юридические дела.
Вскоре после этого три оппозиционные политические силы - "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национальное объединение - заявили, что собрали 34 подписи депутатов, чтобы попытаться инициировать референдум об институте партнерства. За референдум выступила и четвертая оппозиционная партия - "Стабильности!". Все четыре партии не проводили никаких конкретных кампаний по проведению референдума, поэтому им не удалось мобилизовать своих избирателей, чтобы остановить изменение закона.
В соответствии с Конституцией, по требованию трети членов Сейма объявление принятых Сеймом поправок было приостановлено на два месяца, чтобы организовать месячный сбор подписей за проведение референдума. Сбор подписей начался 7 декабря и проходил очно.
Видео: Сюжет передачи LTV Ziņu dienests (на латышском языке)
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