Видео ⟩ Референдум об отмене института партнерства не состоится: подписи не собраны

Чтобы инициировать референдум, необходимо было собрать десятую часть подписей избирателей, или 154 241 подпись, однако собрать удалось лишь 35 089 подписей или менее 23% от необходимого количества, сообщили LETA в ЦИК. Таким образом, поправки в Закон смогут быть объявлены и вступить в силу.

ЦИК объявит официальные результаты сбора подписей к 12 января.

9 ноября прошлого года Сейм принял в окончательном чтении пакет законопроектов, продвигаемых министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, которые с середины этого года введут в Латвии новый правовой институт - партнерство - как способ для однополых пар узаконить свои отношения и привести в порядок свои юридические дела.

Вскоре после этого три оппозиционные политические силы - "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национальное объединение - заявили, что собрали 34 подписи депутатов, чтобы попытаться инициировать референдум об институте партнерства. За референдум выступила и четвертая оппозиционная партия - "Стабильности!". Все четыре партии не проводили никаких конкретных кампаний по проведению референдума, поэтому им не удалось мобилизовать своих избирателей, чтобы остановить изменение закона.

В соответствии с Конституцией, по требованию трети членов Сейма объявление принятых Сеймом поправок было приостановлено на два месяца, чтобы организовать месячный сбор подписей за проведение референдума. Сбор подписей начался 7 декабря и проходил очно.

Видео: Сюжет передачи LTV Ziņu dienests (на латышском языке)

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