К вечеру пятницы зарегистрировано уже более 200 ДТП

В пятницу, 5 января, по состоянию на 20:00 в Латвии зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие без пострадавших и еще 11 с пострадавшими, сообщили в Государственной полиции.
Это число аварий выше, чем ежедневно при хороших погодных условиях.
Как сообщалось, в пятницу утром снег и лед затрудняли движение на главных и региональных дорогах в большинстве районов Латвии, а в Резекненском крае условия движения были крайне плохими. В течение дня условия движения улучшились, но во многих районах остаются сложными.
Водителей просят быть внимательными и выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию и учитывать, что состояние дороги может быстро измениться.
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