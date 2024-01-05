К вечеру пятницы зарегистрировано уже более 200 ДТП

Это число аварий выше, чем ежедневно при хороших погодных условиях.

Как сообщалось, в пятницу утром снег и лед затрудняли движение на главных и региональных дорогах в большинстве районов Латвии, а в Резекненском крае условия движения были крайне плохими. В течение дня условия движения улучшились, но во многих районах остаются сложными.

Водителей просят быть внимательными и выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​и учитывать, что состояние дороги может быстро измениться.

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