Экс-высокопоставленный чиновник полиции Эстонии приговорен к шоковому заключению

Тартуский уездный суд признал одного из акционеров AS Tartekplus, производителя средств для управления дорожным движением, Каупо Мартиххина, виновным в присвоении имущества предприятия, а также в выставлении и использовании фальшивого счета-фактуры в отношении того же акционерного общества.

Суд признал Каупо Мартихина виновным в мошенничестве, связанном с возмещением расходов заграничных командировок из бюджетных средств Департамента полиции и погранохраны, при том, что виновному было известно, что он не понес эти расходы ни как должностное, ни как физическое лицо. Суд также признал Каупо Мартихина виновным в предоставлении незаконного доступа к государственной тайне.