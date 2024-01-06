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Экс-высокопоставленный чиновник полиции Эстонии приговорен к шоковому заключению

Эгели Раудмяэ
, журналист
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Каупо Мартиххин.
Каупо Мартиххин. Фото: Erakogu

Тартуский уездный суд 5 января признал бывшего высокопоставленного чиновника полиции Эстонии Каупо Мартиххина виновным в растрате, подделке счета и его использовании, мошенничестве и разглашении государственной тайны и приговорил его к четырем годам лишения свободы в качестве наказания по совокупности преступлений, из которых четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Обвиняемый в соучастии Кевин Мартиххин не был признан судом виновным ни по одному обвинению, пишет Rus.Postimees.

Тартуский уездный суд признал одного из акционеров AS Tartekplus, производителя средств для управления дорожным движением, Каупо Мартиххина, виновным в присвоении имущества предприятия, а также в выставлении и использовании фальшивого счета-фактуры в отношении того же акционерного общества.

Суд признал Каупо Мартихина виновным в мошенничестве, связанном с возмещением расходов заграничных командировок из бюджетных средств Департамента полиции и погранохраны, при том, что виновному было известно, что он не понес эти расходы ни как должностное, ни как физическое лицо. Суд также признал Каупо Мартихина виновным в предоставлении незаконного доступа к государственной тайне.

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