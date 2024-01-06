Власти предлагают эвакуироваться жителям Белгорода

В пятницу, 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что власти обещают помочь в эвакуации всем жителям Белгорода, которые захотят покинут город.

"Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин", - написал он.

Губернатор заявил, что жителей разместят "в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах", они смогут находиться там "столько времени, сколько это будет необходимо".

Он отметил, что власти области уже перевезли несколько семей.

"Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь", - написал Гладков

ранее сообщалось, что 30 декабря Белгород, население которого составляет более 300 тысяч человек, пережил самый мощный обстрел со стороны Украины. В результате ракетного удара по центру города, по данным российских властей, погибли 25 человек, в том числе четверо детей, более 100 человек получили ранения.

В Москве назвали этот удар самым тяжелым по последствиям с начала войны с Украиной, подчеркнув, что в центре Белгорода нет никаких военных объектов и имело место целенаправленное поражение гражданской инфраструктуры. Неофициально украинские военные сообщили, что удар наносился по военным объектам, но в результате "фатальной ошибки" в работе российской ПВО осколки упали в центре Белгорода.

Днем ранее - 29 декабря - массированному ракетному удару со стороны РФ подверглись 10 областей Украины. Тогда, по данным украинских властей, погибли более 40 человек, по меньшей мере 150 были ранены. Украинские города ежедневно подвергаются обстрелам с помощью артиллерии, ракет и дронов со стороны российских войск с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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