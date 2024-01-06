Олигархи Фридман и Авен требуют от Украины 1 млрд долларов

Компания оценила сумму убытков в один миллиард долларов.

"Иск был подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государствами под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказано в заявлении холдинга.

В заявлении компании говорится, что украинские власти незаконно экспроприировали и национализировали банки, "сочетая методы рейдерства и военной наживы".

ABH Holdings SA также утверждает, что Украина развернула кампанию по дискредитации основных акционеров и использует методы "черного пиара".

Олигархи Авен и Фридман попали под санкции США, Великобритании, Евросоюза и других стран.

Эти страны считают, что они близки к президенту России Владимиру Путину и служат интересам Кремля, включая российскую агрессию на Украине.

Украина также ввела против них санкции и национализировала активы, которыми они владели в стране.

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