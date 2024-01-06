В Москве из спецприемника пропал рэпер Vacio, арестованный за посещение вечеринки Ивлеевой

Telegram-канал Sota сообщил, что Васильева должны были освободить пятого января, однако он не появился на выходе из спецприемника, где его ждали журналисты и друзья.

Дозвониться до него тоже невозможно.

Российская полиция указала, что Васильев покинул спецприемник раньше срока, а в его телефоне разрядилась батарея. При этом он до сих пор не вышел на связь.

Как уже сообщалось, Васильева за посещение мероприятия приговорили к 15 суткам ареста.

"Мне все равно. Я буду заниматься и читать книги, не беспокойтесь", - заявил он ранее.

Vacio также оштрафовали на 200 000 рублей за распространение "пропаганды" ЛГБТ.

Как уже сообщалось, скандальная вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" 20 декабря. На нее были приглашены порядка 200 звезд российского шоу-бизнеса, среди которых были Джиган, Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Глюкоза, ведущие Ксения Собчак и Алена Водонаева, модель Оксана Самойлова и т.п. Дресс-код предполагал явление неглиже.

Когда это стало достоянием общественности, патриотично настроенные россияне возмутились таким форматом во времена "СВО" - так в России называют преступную, захватническую войну против Украины.

На Ивлееву подали в суд и оштрафовали на 100 тыс. рублей (около 1000 евро), у Лолиты отменили большинство концертов, другие артисты также лишились телеэфиров и были вырезаны из новогодних программ.

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