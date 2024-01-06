Фото ⟩ Сурово! Как работают пожарные зимой в мороз и стужу?

Зима и очень низкая температура воздуха, скользкие и местами очень тяжело проезжаемые дороги, постоянная забота о том, чтобы в шлангах не замерзла вода... После начала работ по тушению слоем льда покрывается все - защитная одежда пожарных, дребезжащая при движении, рации, бочки, лестницы, разделители, строительные конструкции и так далее, отмечают в службе.

Такие условия требуют от пожарных чрезвычайного внимания, чтобы не поскользнуться, не упасть и не получить травм.

Однако, несмотря на эти суровые условия, пожарные самоотверженно приходят на помощь и делают все возможное, а иногда даже невозможное, чтобы спасти людей, животных и собственность! И когда удается победить погоду, удовлетворение еще больше, указывает служба.

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