Главное за 6 января ⟩ Предупреждение о сильном морозе, повышение тарифов Rīgas ūdens и проблемы у новых электробусов

Читатель TVNET Игорь Красуленко в субботу, 6 января, прислал фотографии и видео, на которых видно, как в зимнюю стужу выглядит Балтийское море в Дубулты. Благодарим Игоря за присланные материалы и предлагаем посмотреть их и вас!

Наше представление о том, как выглядят планеты Уран и Нептун, сильно отличается от действительности. На фотографиях космических миссий 1980-х Нептун выглядит темно-синим, а Уран — зеленоватым, но теперь ученые выяснили, что эти две планеты на самом деле почти одинакового цвета.

10 января свой день рождения отмечает украинский клипмейкер, продюсер и режиссер Алан Бадоев. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

Тартуский уездный суд 5 января признал бывшего высокопоставленного чиновника полиции Эстонии Каупо Мартиххина виновным в растрате, подделке счета и его использовании, мошенничестве и разглашении государственной тайны и приговорил его к четырем годам лишения свободы в качестве наказания по совокупности преступлений, из которых четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Обвиняемый в соучастии Кевин Мартиххин не был признан судом виновным ни по одному обвинению, пишет Rus.Postimees.

Так называемые "далекие планеты", или большие небесные гиганты, в космосе продолжают свои напряженные и неприятные игры. Там наверху никогда не бывает спокойно, а в последние годы - особенно. И 2024 год обещает различные повороты. Процессы перемен в мире продолжатся.

"Известная своими энергичными сетами и неповторимым выбором треков Саша не просто диджей - она инфлюенсер, сенсация в TikTok и звезда YouTube, готовая придать вечеринке особую, огненную атмосферу", - так визит Спилберг в клуб First 12 января анонсирован на www.bilesuserviss.lv. Судя по соцсетям, блогер последнее время живет в Москве и активно там выступает. Могут ли живущие в России артисты, не высказавшие антивоенную позицию, выступать в Латвии и действительно ли мероприятие состоится, разбирался RUS TVNET.

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