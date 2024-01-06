Предстоящей ночью будет очень холодно - в Риге столбик термометра опустится ниже отметки в -20 градусов, а местами по стране возможен и тридцатиградусный мороз, так что рекомендуем обойтись без ночных прогулок. Наливайте горячий чай, берите плед, усаживайтесь поудобнее и узнайте в ежедневной подборке RUS TVNET, что произошло сегодня в Латвии и за ее пределами - рассказываем коротко о самом главном за субботу, 6 января.
Главное за 6 января ⟩ Предупреждение о сильном морозе, повышение тарифов Rīgas ūdens и проблемы у новых электробусов
Новости Латвии:
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) вечером в субботу распространила предупреждение о сильном морозе в ночь на воскресенье.
Муниципальное предприятие Rīgas udens планирует с марта этого года незначительно повысить тарифы на водоснабжение и канализацию, говорится в сообщении на официальном портале.
В субботу, 6 января, у здания Кабинета министров планировалось провести пикет в поддержку палестинцев. В пятницу Рижская дума в целях безопасности его проведение запретила. Как свидетельствует подготовленная TVNET GRUPA фотогалерея, Государственная полиция ограничила территорию Кабмина, чтобы там не собирались участники пикета.
Аккумуляторы новых электробусов Rīgas satiksme в холодную погоду разряжаются быстрее, поэтому их используют на относительно коротких маршрутах. Электробусы не могут ездить полный рабочий день по маршруту 3-го автобуса, а зарядка занимает четыре часа. Об этом сообщает программа 360TV Ziņneši.
В окнах мастерской кондитера Айриты в Межциемсе в самые загруженные дни свет гаснет только после полуночи. Не менее напряженным был и вечер 15 декабря, когда организаторы крупного корпоратива заказали около 200 пирожных, но не смогли приехать за ними сами. Они согласились, чтобы заказ был доставлен на такси. Однако таксист не доехал до места назначения, а пирожные исчезли, сообщает программа Bez tabu.
Латвия является вторым по величине импортером российских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов в Европейский союз (ЕС) после Испании, свидетельствует подготовленный Министерством земледелия и опубликованный на портале правовых актов доклад об импорте в Латвию российских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов.
Жителей многоквартирного дома в Риге возмутили новые жильцы - семья, в которой есть взрослая дочь с психическими отклонениями (1 группа инвалидности). Ситуация дошла до того, что хозяин уже просит семью выехать, сообщает программа Bez tabu.
В ночь на субботу, 6 января, самая низкая температура воздуха наблюдалась в Айнажи, она составила -24,8 градуса, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). Самая теплая ночь была в Лиепае, где было зафиксировано -7 градусов.
В канун Нового года 23-летний Лаурис Заубе покинул гостевой дом Pēterstraupes. Пока поиски не дали результата. Полиция активно продолжает расследование, а 5 января пожарные и спасатели обыскали место, где в последний раз был зафиксирован сигнал телефона Лауриса, сообщает программа Degpunktā.
Зритель программы Bez Tabu указал, что некоторые производители до сих пор не могут распрощаться с советской эпохой в названиях своей продукции. Программа Bez Tabu отправилась в магазин, чтобы узнать, так ли это.
За рубежом:
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Передача Данией Украине шести многофункциональных истребителей F-16 откладывается. Об этом датская газета Berlingske пишет в субботу, 6 января. Ожидается, что боевые машины будут отправлены Киеву во втором квартале, сообщили изданию в министерстве обороны королевства.
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В субботу, 6 января, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил о том, что ВСУ успешно атаковали военный аэродром Саки в оккупированном Крыму.
Немецкий актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщает BBC.
Что происходит сейчас в российском Белгороде, центр которого 30 декабря подвергся ракетному удару со стороны Украины, унесшему жизни 25 человек, - у DW.
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