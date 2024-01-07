Какое устройство заменит смартфон и компьютер? Рассказывают техногиганты

Идея умного устройства, которое можно было бы использовать в качестве очков, возникла десять лет назад, но до сих пор все попытки создать такие устройства не увенчались успехом. Проблемы связаны с качеством стекла, затрудняющим человеческое зрение, а также с неготовностью продукта к выходу на рынок в целом.

Умные очки последнего поколения, оснащенные искусственным интеллектом и инструментами наподобие ChatGPT, могут заинтересовать пользователей больше, чем Google Glass. В конкуренцию в этом сегменте вступили Apple, Samsung и другие технологические гиганты.

В 2021 году известный бренд очков совместно с Meta выпустил совместную серию очков со встроенными камерами и небольшими динамиками. Версия, выпущенная в сентябре 2023 года, может похвастаться более продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.