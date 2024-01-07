Какое устройство заменит смартфон и компьютер? Рассказывают техногиганты

Крупнейшие компании Кремниевой долины высказали мысль, что умные очки, такие как Google Glass, в будущем могут стать более популярными, чем смартфоны, сообщает Financial Times.
Идея умного устройства, которое можно было бы использовать в качестве очков, возникла десять лет назад, но до сих пор все попытки создать такие устройства не увенчались успехом. Проблемы связаны с качеством стекла, затрудняющим человеческое зрение, а также с неготовностью продукта к выходу на рынок в целом.
Умные очки последнего поколения, оснащенные искусственным интеллектом и инструментами наподобие ChatGPT, могут заинтересовать пользователей больше, чем Google Glass. В конкуренцию в этом сегменте вступили Apple, Samsung и другие технологические гиганты.
В 2021 году известный бренд очков совместно с Meta выпустил совместную серию очков со встроенными камерами и небольшими динамиками. Версия, выпущенная в сентябре 2023 года, может похвастаться более продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.
Как стало известно Financial Times, разработчик ChatGPT Сэм Альтман обсудил создание нового устройства с бывшим дизайнером Apple Джонатаном Айвом. Компания Samsung недавно зарегистрировала новые торговые марки - Samsung Glasses и Galaxy Glasses, что дает повод предположить, что компания работает над умными очками, способными составить конкуренцию продукту Meta.
Напомним, в 2023 году бывшие сотрудники Apple придумали "смартфон будущего" - Ai Pin. Это компактное устройство, похожее на пейджер, которое можно прикрепить к одежде, а информация воспроизводится через динамик или транслируется на запястье через проектор.
Сама компания Apple прошлым летом представила очки смешанной реальности, которые должны выйти в свет совсем скоро. По мнению компании, "Vision Pro станет устройством, которое со временем сможет заменить и смартфон, и компьютер".
📲👾👓TECH INVESTORS— Mohammed Atif (@energy_mar) December 31, 2023
Do you recall Google $GOOGL tried to develop smart AI glasses but then stopped?
The latest hype has been AR headsets with Apple $APPL leading the charge.
However, now $META is combining with Ray-Bans to revive the concept.
Could this replace the… pic.twitter.com/QLgEVlqEC5
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