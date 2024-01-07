Видео ⟩ Порзиньгис досрочно завершил игру в НБА из-за травмы глаза

За три с половиной минуты до конца первой четверти в борьбе за подбор в защите Аарон Несмит ударил Порзиньгиса рукой в ​​правый глаз, из-за чего латвиец был вынужден досрочно завершить матч. За шесть минут и 14 секунд, проведенных на площадке, Порзиньгис успел сделать единственный двухочковый бросок, отправить один дальний, сделать три подбора, перехватить один мяч, заблокировать один удар и накопить положительный показатель +/- (+4 ).