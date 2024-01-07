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Видео ⟩ Порзиньгис досрочно завершил игру в НБА из-за травмы глаза

rus.tvnet.lv
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Кристап Порзиньгис
Кристап Порзиньгис Фото: AP/Scanpix

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис из-за травмы глаза в субботу, 6 января, не доиграл матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в котором его команда "Селтикс" одержала победу.

Бостонцы переиграли "Индиана Пэйсерс" со счетом 118:101 (29:17, 29:32, 26:32, 34:20).

За три с половиной минуты до конца первой четверти в борьбе за подбор в защите Аарон Несмит ударил Порзиньгиса рукой в ​​правый глаз, из-за чего латвиец был вынужден досрочно завершить матч. За шесть минут и 14 секунд, проведенных на площадке, Порзиньгис успел сделать единственный двухочковый бросок, отправить один дальний, сделать три подбора, перехватить один мяч, заблокировать один удар и накопить положительный показатель +/- (+4 ).

С 28 победами в 35 играх "Селтикс" занимают первое место в Восточной конференции и являются лидером во всей лиге. "Пэйсерс" занимают седьмое место на Востоке с 20 победами в 35 играх.

В понедельник обе команды проведут еще один матч в Индианаполисе.

Видео: Моменты матча "Селтикс" против "Пэйсерс"

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