Известные мамы Латвии высказались о том, должны ли женщины рожать

Обе женщины не скрывали своего мнения, что никто не имеет права осудить выбор любой женщины.

"Ужасный, несправедливый вопрос! В моей жизни есть очень близкие и дорогие женщины, у которых нет детей, и мы знаем, что у них никогда не будет детей. Что я могу сказать - да, у них должен быть ребенок? Как я могу сказать такое? Потому что у всего это есть причины. Даже тогда, когда это выбор, почему человек не может выбрать жизнь без детей? Я думаю, мы входим в более терпимый тип мышления, чем когда-либо", - сказала Вирсните.

Она объяснила, что никто никогда не знает реальных и истинных причин такого выбора.

Дзените согласилась с позицией Вирсните, отметив, что решение не быть матерью - такой же выбор, как решение стать ею, и призвала задуматься о том, как бы себя чувствовали женщины, которые хотят детей, если бы им это запретили.

"Мы всегда думаем в одном направлении, когда женщина говорит, что не хочет ребенка, и все такие: "Ой, ужас!" Но мы не думаем в этом направлении, когда женщина решает стать матерью", - добавила Вирсните.

"Мы должны принять в обществе, что есть разные люди, разные мнения, и не всегда нужно рассказывать кому-то свое. Вот и все!", - поделилась мнением Дзените, призвав женщин "отпустить" вопросы о детях.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!