Германе добилась лучшего результата в истории горнолыжного спорта Латвии

Лучший результат на этапах Кубка мира во времена СССР достигла только мать спортсменки Улла Германе (на тот момент - Лодзиня). Она несколько раз вошла в список пятнадцати лучших спортсменов и один раз заняла четвертое место.

Германе, стартовавшая в первом заезде под номером 48, во втором и третьем секторе показал 20-й и 18-й результаты, финишировав за 53,96 секунды. Самой быстрой оказалась Петра Вльгова из Словакии с результатом 51,30 секунды.

Во втором заезде Германе стартовала восьмой и добилась пятого результата, а во втором и третьем секторе у нее был даже второй лучший результат.

Вльгова выиграла по сумме двух гонок. Германе проиграла ей 2,23 секунды, отстав от 11-й позиции всего на семь сотых секунды, а от первой десятки - на 0,27 секунды.

В конце декабря Германе заняла 29-е место на первом этапе слалома в Австрии и прошла квалификацию во второй этап, где заняла 22-е место, повторив лучшее достижение Лелде Гасуны на этапах Кубка мира по горным лыжам в истории независимого латвийского горнолыжного спорта - это произошло в начале 2017 года.

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