Провал в сборе подписей для референдума за отмену института партнерства: комментарий Петравичи

Секретарь президиума Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") также заявил агентству LETA, что предусмотренное время, период праздников и определенные ограничения, а именно, что в данном случае была возможность голосовать исключительно очно, существенно ограничили возможности людей высказаться за свою позицию.

Кроме того, Смилтенсу непонятно, почему в конкретном случае использовался старомодный метод и людям было отказано в возможности подписаться дистанционно.

По его мнению, эту систему следует изменить, и Сейм на следующей неделе проголосует за законопроект, который предусматривает, что и в подобных случаях можно будет подписаться под поправками к закону дистанционно.

По словам Смилтенса, важнее всего было добиться, чтобы такой сбор подписей вообще был проведен, чтобы сохранить доверие общества к демократическим процессам и реализовать принципы демократии в работе Сейма.

Смилтенс подчеркивает, что на прошедших год назад выборах две партии, которые обещали поддержать введение регулирования однополых пар, получили всего 36 из 100 возможных мест в Сейме. Позже к ним присоединился Союз зеленых и крестьян (СЗК), который перед выборами в Сейм был категорически против продвижения регулирования такого типа.

Депутат считает, что в данном случае вопрос в мандате общества, который оно делегировало депутатам, то есть если СЗК так резко изменил свою позицию после выборов в Сейм, то следовало бы провести референдум о конкретных изменениях.

Как сообщалось, в Латвии не будет проводиться референдум об отмене поправок к закону об институте партнерства, так как в течение месяца не было собрано необходимое количество подписей избирателей.

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