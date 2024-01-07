Апарйодс занял третье место на этапе Кубка мира в Витенберге

От занявшего второе место итальянца Доминика Фишналлера Апарйодс отстал всего на шесть тысячных секунды, а одержавшему победу немцу Максу Лангенхану он уступил 0,182 секунды.

Берзиньш в сумме отстал от победителя почти на две секунды или 1,981 секунды, а переживший во втором заезде падение Ринкс - на 9,066 секунды.

В общем зачете Кубка мира лидерскую позицию с 400 очками занимает Лангенхан, за которым с 280 очками следует австриец Йонас Миллер, а далее с 246 очками - австриец Нико Шлайршер и Фишналлер, которые на четыре очка опережают занимающего пятое место Апарйодса. Берзиньш с 77 очками занимает 17-ю позицию, а Ринкс с 11 очками - 38-ю.

Следующий этап Кубка мира, который также станет чемпионатом Европы, пройдет с 12 по 14 января в Иглсе, Австрия.

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