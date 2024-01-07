Главное за 7 января ⟩ Грядущая оттепель, поиск машинистов для новых поездов и редкое природное явление в Цесисском крае

Многие хотели испробовать это ужа давно! Астроном Илгонис Вилкс говорит: сегодня, 7 января, тот самый день! Воздух в Латвии достаточно остыл для экспериментов Мпембы!

Телеведущая и мать двоих детей Кристине Вирсните, а также инфлюенсер и мать троих детей Кристине Дзените стали героинями передачи Māmiņu klubs и ответили на вопрос, должны ли, по их мнению, все женщины иметь детей.

Одна из самых популярных пар в хоккее - Артемий Панарин и Алиса Знарок. Они вместе уже больше семи лет, но в последнее время оба выпали из информационного пространства и забросили социальные сети.

Кристине Елинска, возлюбленная миллионера Олега Филя, в программе Kad viņas satiekas рассказала о самых эксклюзивных подарках, которые она когда-либо получала от своего мужчины.

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. На этот раз слухи коснулись Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе!

С наступлением нового года многие задумываются о том, чего бы им хотелось достичь и какие качества развить в себе в ближайшие 12 месяцев.

Сложное состояние экономики поставило некоторых жителей Эстонии в непростую ситуацию, когда в преддверии праздников им приходится первым делом обращаться в кредитные организации, чтобы купить подарки близким, пишет Rus.Postimees.

В мае 1983 года американка Дайан Даун выстрелила в трех своих детей, убив одного из них, ранила себя в руку и отправилась в больницу. Там она сообщила, что ее пытался ограбить мужчина с густыми волосами. Излишне говорить, что ее история была слишком глупой, чтобы в нее можно было поверить.

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