Вот и подходят к концу эти морозные выходные, а заодно и школьные каникулы. Предстоящая неделя принесет с собой оттепель и, надеемся, большое количество хороших новостей, ну а пока узнайте, что же произошло в Латвии и мире сегодня - в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за воскресенье, 7 января.
Главное за 7 января ⟩ Грядущая оттепель, поиск машинистов для новых поездов и редкое природное явление в Цесисском крае
Новости Латвии:
С понедельника в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Предприятие Pasažieru vilciens (PV) ищет машинистов для эксплуатации новых электропоездов, свидетельствует информация на сайте PV, сообщает агентство LETA.
На востоке Латвии распространено красное предупреждение о сильном морозе в ночь на понедельник и с утра. Температура воздуха местами достигнет -30 градусов, сообщает метеоролог Том Брицис.
В ходе разработки технологических решений по улучшению процесса покупок в некоторых магазинах Maxima Latvija начата установка кассовых аппаратов самообслуживания нового поколения, сообщила представитель компании Райна Анна Лочмеле.
Учитывая, что Рижское самоуправление покупает электроэнергию на бирже, если цены на электроэнергию останутся высокими, может быть принято решение о дополнительных мерах по экономии, сообщили в Рижской думе.
Очевидец в Цесисском крае запечатлел редкое природное явление - ледяной круг, сообщает метеообозреватель LTV Том Брицис.
Утром в воскресенье, 7 января, температура воздуха на наблюдательной станции в центре Риги упала до -20 градусов - впервые с января 2016 года, следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
Один из главных политических вопросов в Украине в последнее время - потенциальное проведение выборов президента весной 2024 года. Собрали, что известно на данный момент.
Российские войска в православное Рождество атаковали Украину беспилотниками и ракетами, пишет "Медуза" со ссылкой на украинские службы. Сообщается, что 21 из 28 БПЛА удалось сбить.
Би-би-си поговорила с несколькими членами партизанского движения "Атеш". Они рассказали о своей главной деятельности - следить за российскими военными в аннексированном Крыму и докладывать украинским военным об их передвижениях.
Поскольку западное финансирование постепенно иссякает, Украина все больше надеется на дешевые беспилотники, которые смогут выявить слабые места противника и поражать цели, пишет The Times. В Украине есть операторы дронов, которые уничтожили до 600 российских бронемашин. В будущем планируется производить все больше таких боевых дронов на месте в Украине, а не закупать их в Китае.
В начале 1990-х годов наследный принц Дании Фредерик был известен как король вечеринок, но начал менять свой общественный имидж после окончания Орхусского университета в 1995 году со степенью магистра политических наук. Он станет первым датским королем, получившим университетское образование.
Интересное чтиво:
Латвийская спортсменка Дженифера Германе в воскресенье, 7 января, в Словении достигла самой высокой позиции в истории независимого латвийского горнолыжного спорта, заняв 12-е место на этапе Кубка мира по слалому.
Латвийский саночник Кристерс Апарйодс в воскресенье в Витенберге занял третье место на на третьем этапе Кубка мира, в свою очередь Гинт Берзиньш и Каспар Ринкс завершили выступление на 21-й и 30-й позициях.
Многие хотели испробовать это ужа давно! Астроном Илгонис Вилкс говорит: сегодня, 7 января, тот самый день! Воздух в Латвии достаточно остыл для экспериментов Мпембы!
Телеведущая и мать двоих детей Кристине Вирсните, а также инфлюенсер и мать троих детей Кристине Дзените стали героинями передачи Māmiņu klubs и ответили на вопрос, должны ли, по их мнению, все женщины иметь детей.
Одна из самых популярных пар в хоккее - Артемий Панарин и Алиса Знарок. Они вместе уже больше семи лет, но в последнее время оба выпали из информационного пространства и забросили социальные сети.
Кристине Елинска, возлюбленная миллионера Олега Филя, в программе Kad viņas satiekas рассказала о самых эксклюзивных подарках, которые она когда-либо получала от своего мужчины.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. На этот раз слухи коснулись Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе!
С наступлением нового года многие задумываются о том, чего бы им хотелось достичь и какие качества развить в себе в ближайшие 12 месяцев.
Сложное состояние экономики поставило некоторых жителей Эстонии в непростую ситуацию, когда в преддверии праздников им приходится первым делом обращаться в кредитные организации, чтобы купить подарки близким, пишет Rus.Postimees.
В мае 1983 года американка Дайан Даун выстрелила в трех своих детей, убив одного из них, ранила себя в руку и отправилась в больницу. Там она сообщила, что ее пытался ограбить мужчина с густыми волосами. Излишне говорить, что ее история была слишком глупой, чтобы в нее можно было поверить.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!