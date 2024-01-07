Видео ⟩ Утром в воскресенье на Вентспилсском шоссе столкнулись четыре машины

Всего в аварию были вовлечены шесть человек. Трое из них отделались испугом, а еще трое были госпитализированы с легкими травмами и стрессом после ДТП.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 314 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 123 в связи с превышением скорости и четыре по факту агрессивного стиля вождения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных и три уголовных процесса.

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