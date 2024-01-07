Латвийские скелетонисты завоевали весь комплект медалей на чемпионате мира U-20

В Лиллехаммере спортсмены одновременно соревновались в двух зачетах - в юниорской группе или U-23 и группе U-20.

Среди юниоров чемпионом стал немец Лукас Давид Нидегер, который на четыре сотые секунды опередил датчанина Расмуса Йохансена и на одну секунду - швейцарца Винченце Буфа.

Валдовскис в юниорском зачете был пятым, уступив чемпиону 1,78 секунды и показав в заездах соответственно пятый и четвертый результат. Юмикис среди юниоров был десятым как в обоих заездах, так и по сумме, он отстал от победителя на 2,83 секунды.

По оценке U-20 латыши заняли первые две позиции.

В зачете U-23 состязались 23 европейских спортсмена, 12 из которых были и атлетами группы U-20.

Среди юниороr с одинаковым временем по сумме двух заездов победу одержали немки Виктория Хансоу и Штефания Воц. Бронзу с дефицитом в 0,37 секунды завоевала швейцарка Сара Шмид, которая на десять сотых секунды опередила Анджане.

Латышка показала в заезkах седьмой и шестой результат.

Еще на десять сотых отстала немка Ханна Штауба,а на 0,13 секунды медленнее Анджане была Дарта Зунте, представляющая Эстонии. Восьмое место заняла Ванесса Видиня, уступившая победительнице 0,65 секунды, а Дарта Неймане оказалась 12-й, уступив чемпионке 1,4 секунды.

В зачете U-20 Анджане была третьей за Хансоу и Шмид, Видиня заняла пятое место, а Неймане была восьмой.

В чемпионате мира среди юниорок принимала участие 21 спортсменка, 20 из них представляли страны Европы, а в зачете U-20 стартовали 11 скелетонисток.

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