Чакша: полностью отказаться от русского языка как второго иностранного в школах будет сложно

На данный момент стандарт основного образования этого не предусматривает, и решение пока не найдено, но обязательно будет найдено. "Понятно, что можно будет окончить 9-й класс, если дети или их родители отказались от изучения русского языка", - сказала министр.

В то же время она признала, что по-прежнему существуют проблемы с наличием преподавателей европейских языков и беспокоит то, что эти проблемы есть не только в регионах, но и в Риге.

Министерство образования и науки (IZM) пытается решить проблему нехватки учителей иностранных языков путем предоставления стипендий, но пока ситуация не улучшится, школам приходится довольствоваться "различными креативными решениями", например, организовывать уроки иностранного языка дистанционно, сказала Чакша.

По ее словам, будет очень сложно через два года полностью отказаться от русского языка как второго иностранного в школах и заменить его языками ЕС.