Чакша: полностью отказаться от русского языка как второго иностранного в школах будет сложно

Сейчас ищут решение, чтобы аттестат об окончании 9-го класса, или основного образования, был действительным, даже если учащийся отказался от изучения русского языка, заявила министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
На данный момент стандарт основного образования этого не предусматривает, и решение пока не найдено, но обязательно будет найдено. "Понятно, что можно будет окончить 9-й класс, если дети или их родители отказались от изучения русского языка", - сказала министр.
В то же время она признала, что по-прежнему существуют проблемы с наличием преподавателей европейских языков и беспокоит то, что эти проблемы есть не только в регионах, но и в Риге.
Министерство образования и науки (IZM) пытается решить проблему нехватки учителей иностранных языков путем предоставления стипендий, но пока ситуация не улучшится, школам приходится довольствоваться "различными креативными решениями", например, организовывать уроки иностранного языка дистанционно, сказала Чакша.
По ее словам, будет очень сложно через два года полностью отказаться от русского языка как второго иностранного в школах и заменить его языками ЕС.
Министр добавила, что, например, в этом году в Латвийском университете увеличилось количество студентов, изучающих французский язык, но задача министерства - сделать так, чтобы эти студенты попали в систему образования, а не куда-то еще, и это можно сделать как с помощью зарплат, так и через поддержку и повышение престижа профессии учителя.
Как сообщалось, IZM предложило с 2026/2027 учебного года постепенно обязать школы предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка в основной школе один из официальных языков ЕС или стран-членов Европейского экономического пространства либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования. Русский язык не входит в число этих языков.
Уже сообщалось, что Министерство образования и науки подготовило и передало на общественное обсуждение поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие постепенную отмену преподавания русского языка как второго иностранного в основной школе.
В настоящее время латвийские школьники с первого класса изучают английский язык в качестве первого иностранного языка, а к изучению второго иностранного языка приступают по окончании начальной школы.
Теоретически в качестве второго иностранного языка дети могут изучать немецкий, французский и другие языки, однако на практике из-за нехватки учителей в школах чаще всего преподается русский язык.
Поправки, предложенные IZM, обяжут школы с 2026/2027 учебного года предлагать учащимся в качестве второго иностранного языка один из официальных языков ЕС, ЕЭЗ либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования. Русский язык не входит в число этих языков.
По данным IZM, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. Некоторые учебные заведения не предлагают альтернативы русскому языку.
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