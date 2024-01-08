Видео ⟩ Автомобиль совершает безрассудный обгон и вылетает с трассы

Как видно на кадрах, сначала один автомобиль обогнал грузовик, затем тот же маневр проделала другая машина. Но перед вторым водителем внезапно появился еще один грузовик.

Водитель легкового автомобиля попытался избежать лобового столкновения с грузовой машиной и быстро вернул машину на свою полосу движения, однако скорость движения была слишком высокой и машина вылетела за пределы проезжей части.

Ранее сообщалось, что вчера, 7 января, в Латвии было зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий и только в одном из них пострадали люди, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Составлено 322 административных протокола о нарушении правил дорожного движения, в том числе 116 за превышение скорости и 9 за агрессивное вождение.

Задержаны четыре пьяных водителя, заведено три уголовных дела о вождении в нетрезвом состоянии.

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