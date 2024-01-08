Швеция в Латвию отправит военный контингент размером в батальон

Латвию и Швецию объединяет длительное сотрудничество в нескольких сферах, а также общий взгляд и демократию и безопасность региона.

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, ее составляют более 1700 военнослужащих из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

В соответствии с принятыми 29 июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде решениями министры обороны Латвии и Канады подписали декларацию об укреплении и дальнейшем расширении боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады. Планируется, что бригада достигнет своей полной боеготовности к 2026 году.

Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Финляндия вступила в альянс в апреле.

Турция воспрепятствовала присоединению Швеции к НАТО, обвинив эту страну в слишком терпимом отношении к лицам и группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.

Парламент Турции проголосует за принятие Швеции в НАТО, предположительно, только в середине января, сообщили в конце прошлого года новостному агентству AFP источники в парламенте.

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