Прощай, мороз: во вторник потеплеет до +3

Днем во вторник, 9 января, температура воздуха в Латвии составит -2...+3 градуса, прогнозируют синоптики.
На востоке страны небо будет облачным, в западных и центральных районах местами выглянет солнце, а самая солнечная погода ожидается на побережье.
Местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах во многих районах будет гололедица.
Ожидается небольшое усиление западного ветра порывами до 9-14 метров в секунду.
В Риге существенных осадков не ожидается, сквозь облака выглянет солнце. Температура воздуха достигнет +1 градуса при умеренном западном ветре.
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