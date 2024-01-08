Прощай, мороз: во вторник потеплеет до +3

На востоке страны небо будет облачным, в западных и центральных районах местами выглянет солнце, а самая солнечная погода ожидается на побережье.

Местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах во многих районах будет гололедица.

Ожидается небольшое усиление западного ветра порывами до 9-14 метров в секунду.

В Риге существенных осадков не ожидается, сквозь облака выглянет солнце. Температура воздуха достигнет +1 градуса при умеренном западном ветре.

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