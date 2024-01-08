Первый рабочий понедельник 2024 года встретил Латвию сильными морозами. Россия продолжает войну в Украине, иногда задевая свое же мирное население. А в Литве идут массовые поиски пропавшей девятилетней девочки. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 8 января ⟩ Рекорды холода в Латвии, поиски девятилетней девочки в Литве и ракетный удар по Украине
Новости Латвии:
Сейчас ищут решение, чтобы аттестат об окончании 9-го класса, или основного образования, был действительным, даже если учащийся отказался от изучения русского языка, заявила министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Служба государственной безопасности (VDD) провела беседы с несколькими иностранными студентами Рижского университета им. Страдиня (RSU) из-за конфликтов с их участием, которые возникли в связи с израильско-палестинской войной.
Вечером в четверг, 4 января, в Юрмале на улице Путу в районе частных домов вспыхнул пожар повышенной опасности. Пострадавших нет, шесть человек спаслись самостоятельно, но в работах по тушению участвовали 23 спасателя с шестью автоцистернами и лестницами, сообщает программа Degpunktā.
Самоуправление Бауского края получило сердечное письмо от жительницы Варшавы Гражины Горал (Grażyna Góral), в котором она выражает благодарность полицейским, оказавшим ей неоценимую поддержку после ДТП. Об этом рассказывает отдел по связям с общественностью самоуправления.
В минувшую пятницу, 5 января, в соцсети Х (ранее Twitter) было опубликовано видео безрассудного обгона.
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) с середины прошлого года начало получать документы от нидерландского офиса Зеленой карты о дорожно-транспортном происшествии, совершенном зарегистрированным в Латвии транспортным средством, владелец которого не приобрел страховку ОСТА.
В понедельник, 8 января, в столице начнется прием заявок на финансируемые самоуправлением курсы латышского языка, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В минувшие выходные в Юрмале жители и гости города могли наблюдать впечатляющее зрелище - как от моря идет пар, а небольшие льдины собрались вдоль берега, создавая интересные узоры.
Уровень воды в Даугаве падает и в Зельки, и в Екабпилсе, сообщил агентству LETA глава самоуправления Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Даце Мейере в социальной сети Facebook поделилась редким и впечатляющим видом берега моря в Вентспилсе. Предлагаем посмотреть ее фотографии!
Рекорд минимальной температуры воздуха 8 января был побит в Мадоне в ночь на понедельник, 8 января, и в Мерсрагсе утром, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
В Каунасе около 200 добровольцев подключились к поискам пропавшей без вести девятилетней девочки, сообщил в понедельник литовский Красный Крест.
Утром в понедельник, 8 января, Россия снова нанесла ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Глава поддерживаемой Москвой самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасенчик заявил в понедельник, 8 января, что на город Рубежное с российского самолета случайно упала авиабомба.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ближайшие месяцы покинет свой пост, чтобы принять участие в выборах депутатов Европейского парламента. Если ЕС своевременно не назначит нового руководителя Евросовета, эту должность может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого 1 июля станет председателем Евросоюза.
В пятницу у авиалайнера Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines при наборе высоты вырвало дверь запасного выхода. К счастью, рейс 1282 удалось благополучно посадить, и никто из пассажиров серьезно не пострадал. Но при несколько ином развитии событий все могло бы обернуться намного хуже.
В возрасте 78 лет умер легендарный немецкий футболист, тренер и функционер Франц Беккенбауэр. Об этом сообщила его семья.
Интересное чтиво:
В Латвии дети не знают о возможности участвовать в различных дебатах - это главная проблема, считает Алан Багузин, основатель клуба дебатов Logus. Он со школьных лет активно увлекался дебатами и, окончив школу, решил создать свой клуб для детей. В разговоре с RUS TVNET он рассказал, зачем латвийским школьникам дебаты и почему в клубе они проходят на русском языке.
Незадолго до Рождества в соцсетях стало популярным видео, на котором видно, как на одной из улиц Риги рассыпают соль, или смесь увлажненной соли. Автор предполагает, что в этом нет необходимости, поскольку снега в это время не было, а температура воздуха составляла +2 градуса. Посыпать дорогу соляной смесью при такой температуре не является чем-то необычным; это сделано для предотвращения обледенения дорог.
Чтобы деньги налогоплательщиков во время публичных закупок доставались честным предпринимателям, а также с целью побудить платить налоги, сейчас государственный договор не могут получить фирмы с долгами по налогам. Однако на практике можно найти случаи, когда налоговый долг у фирмы пропадает именно в момент, когда ее проверяет закупочная комиссия, в свою очередь, после этого долг опять копится, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Министерство финансов надеется исправить это изменениями в законе, чтобы новый рейтинг налогоплательщиков тоже имел свой вес при оценке закупочной комиссии. Впрочем, пока идея состоит в том, чтобы распространять это только на маленькие закупки.
Прошлый год для режиссера, художественного руководителя театра "Дайлес" Виестура Кайриша был урожайным: были поставлены спектакли "Брандс" и "Ночь Спидолы", срежиссировано концертное представление в память о Петерисе Петерсоне Poēma par Spēlmani. И удача в роли приглашенного режиссера Театра им. Чехова - "Гамлет" Уильяма Шекспира с Максимом Буселом в главной роли убедил специалистов театрального искусства и покорил зрителей.
Мир вошел в 2024 год без особого оптимизма. Новогодние прогнозы на этот раз мрачнее обычного. Мало кто верит, что наступивший год принесет облегчение после 2023-го, омраченного войнами в Украине и на Ближнем Востоке, торможением развития во всем мире и рекордно высокими температурами на планете за всю историю наблюдений.
Топ-менеджеры компаний Tesla и SpaceX обеспокоены тем, что генеральный директор этих фирм Илон Маск употребляет наркотики. Об этом издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу, 6 января, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с предпринимателем и его компаниями.
Под руководством эстонского военного блогера Артура Рехи, обучавшегося актерскому мастерству в Голливуде, опытные ученые и инженеры из США разрабатывают дроны с особыми возможностями. Уже через несколько месяцев эти дроны могут сильно осложнить положение российских военных в Украине, пишет Rus.Postimees.
Бывшая подруга баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, инфлюенсер Лаура Визла дала свое первое интервью в подкасте Беты Бейдз Made it. В беседе она призналась, почему раньше не выступала публично.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!