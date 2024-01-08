Главное за 8 января ⟩ Рекорды холода в Латвии, поиски девятилетней девочки в Литве и ракетный удар по Украине

Чтобы деньги налогоплательщиков во время публичных закупок доставались честным предпринимателям, а также с целью побудить платить налоги, сейчас государственный договор не могут получить фирмы с долгами по налогам. Однако на практике можно найти случаи, когда налоговый долг у фирмы пропадает именно в момент, когда ее проверяет закупочная комиссия, в свою очередь, после этого долг опять копится, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Министерство финансов надеется исправить это изменениями в законе, чтобы новый рейтинг налогоплательщиков тоже имел свой вес при оценке закупочной комиссии. Впрочем, пока идея состоит в том, чтобы распространять это только на маленькие закупки.

Прошлый год для режиссера, художественного руководителя театра "Дайлес" Виестура Кайриша был урожайным: были поставлены спектакли "Брандс" и "Ночь Спидолы", срежиссировано концертное представление в память о Петерисе Петерсоне Poēma par Spēlmani. И удача в роли приглашенного режиссера Театра им. Чехова - "Гамлет" Уильяма Шекспира с Максимом Буселом в главной роли убедил специалистов театрального искусства и покорил зрителей.

​Мир вошел в 2024 год без особого оптимизма. Новогодние прогнозы на этот раз мрачнее обычного. Мало кто верит, что наступивший год принесет облегчение после 2023-го, омраченного войнами в Украине и на Ближнем Востоке, торможением развития во всем мире и рекордно высокими температурами на планете за всю историю наблюдений.

Топ-менеджеры компаний Tesla и SpaceX обеспокоены тем, что генеральный директор этих фирм Илон Маск употребляет наркотики. Об этом издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу, 6 января, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с предпринимателем и его компаниями.

Под руководством эстонского военного блогера Артура Рехи, обучавшегося актерскому мастерству в Голливуде, опытные ученые и инженеры из США разрабатывают дроны с особыми возможностями. Уже через несколько месяцев эти дроны могут сильно осложнить положение российских военных в Украине, пишет Rus.Postimees.

Бывшая подруга баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, инфлюенсер Лаура Визла дала свое первое интервью в подкасте Беты Бейдз Made it. В беседе она призналась, почему раньше не выступала публично.

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