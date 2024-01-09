Фигурист Васильев: Российским спортсменам сейчас не время возвращаться на соревнования

Учитывая продолжение начатой Россией войны на территории Украины, сейчас не время для российских спортсменов возвращаться на международные соревнования. Такое мнение высказал латвийский фигурист Денис Васильев в интервью журналу Sporta Avīze.
Уже сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря, проигнорировав военное вторжение России в Украину, разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Ряд стран, в том числе Латвия, раскритиковали это решение, но ни один из национальных олимпийских комитетов пока не объявил бойкот Олимпийских игр.
"На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение поспешное. Война всё ещё продолжается, к тому же допинговый скандал в российском фигурном катании не закончился. Лично я не могу от всей души сказать, что всё хорошо, давайте снова кататься вместе, но я считаю, что это будет необходимо, когда ситуация политически нормализуется", - заявил Васильев.
Фигурист отметил, что согласен с идеей возвращения российских спортсменов на международные соревнования, но сейчас для этого неподходящее время. "Пока им не стоит возвращаться, но со временем это придется разрешить", - добавил он.
Латвийский спортсмен отметил, что выступление россиян под нейтральным флагом бессмысленно, потому что всё равно все будут знать, что это российские спортсмены.
"Не существует такой нейтральной страны. Я бы понял, если бы этих спортсменов выгнали из своей страны или они страдали бы в ней, но нет, только одна страна идёт под нейтральным флагом. Тогда перестаньте притворяться и дайте им их флаг", - заявил Васильев.
Он также отметил, что многие люди, которых он знает в России, настроены против войны.
"Надеюсь, что после того, как страна успокоится, нормальные люди выйдут и покажут ту сторону, которая сейчас исчезает из мирового спорта. Я также надеюсь, что те спортсмены, которые поддержали государственную политику России, сделали это не потому, что они этого очень хотели", - продолжил Васильев.
На этой неделе Денис Васильев примет участие в чемпионате Европы в Каунасе. С короткой программой в мужском одиночном катании спортсмены выйдут на лёд в среду вечером, а с произвольной программой - в пятницу. В 2022 году латвийский фигурист завоевал бронзу чемпионата Европы.
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