Фигурист Васильев: Российским спортсменам сейчас не время возвращаться на соревнования

Уже сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря, проигнорировав военное вторжение России в Украину, разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Ряд стран, в том числе Латвия, раскритиковали это решение, но ни один из национальных олимпийских комитетов пока не объявил бойкот Олимпийских игр.

"На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение поспешное. Война всё ещё продолжается, к тому же допинговый скандал в российском фигурном катании не закончился. Лично я не могу от всей души сказать, что всё хорошо, давайте снова кататься вместе, но я считаю, что это будет необходимо, когда ситуация политически нормализуется", - заявил Васильев.

Фигурист отметил, что согласен с идеей возвращения российских спортсменов на международные соревнования, но сейчас для этого неподходящее время. "Пока им не стоит возвращаться, но со временем это придется разрешить", - добавил он.