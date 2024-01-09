Планируется определить порядок выдачи новых ковид-сертификатов

Сертификат также будет отозван в случае получения соответствующей информации от правоохранительных органов, например, в рамках уголовного производства. Также сертфиикат будет аннулирован, если будет получена предоставленная органами здравоохранения о несоответствии, например, будет установлено, что факт вакцинации был внесен неверно.

В случае устранения выявленных несоответствий NVD возобновит сертификат.

По типу сертфиката будут указаны сведения, подтверждающие вакцинацию, заболевание или тестирование. Также будет указана информацию об органе, подписавшем действительный сертификат, и его уникальный идентификатор.

Сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации, действителен для немедленного использования. Сертификат выздоровления и прохождения тестирования имеет ограниченный срок действия. При этом следует учитывать, что медицинские учреждения вносят в систему данные о вакцинации в течение 48 часов.

Министерство здравоохранения сообщает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время разрабатывает общее решение для системы сертификатов Covid-19 с целью расширения и налаживания обмена всеми данными о вакцинации. В настоящее время решение ВОЗ находится на стадии разработки, однако дата начала производства пока не определена.

В технических рабочих группах страны-члены выразили необходимость принятия нового регламента, однако информации о дальнейшем прогрессе в этом вопросе нет.

В Минздраве заявляют, что предварительно в 2024 году можно будет присоединиться к международным сертификатам ВОЗ.

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