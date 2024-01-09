Планируется определить порядок выдачи новых ковид-сертификатов

Во вторник, 9 января, правительство рассмотрит поправки к положениям о ковид-сертификате, которые предусматривают установление порядка выдачи действительных сертификатов о вакцинации, тестировании или выздоровлении от Covid-19 в Латвии.
Поправки предусматривают, что действующий сертификат о вакцинации будет выдаваться на каждую полученную дозу вакцины против Covid-19, а также в случае, если человек переболел Covid-19, и после получения первого положительного РНК-теста прошло более 11, но не более 180 дней. Также сертификат будет выдан, если человек прошел РНК-тест на Covid-19 или экспресс-тест на антиген, проводимый в присутствии практикующего врача, который может внести данные о результатах теста в Единую отраслевую электронную информационную систему.
Ожидается, что действующий сертификат будут выдавать на основании данных Единой информационной системы здравоохранения о прививке от Covid-19 или результатах тестирования на Covid-19.
Сертификат можно скачать в электронном виде на сайте «www.Covid19sertifikats.lv», а если сделать это невозможно, то на основании запроса сертификата его распечатку в бумажном формате можно получить в медицинском учреждении, проводившем вакцинацию. на Covid-19 или РНК-тест, либо его можно получить в едином государственном и муниципальном центре обслуживания клиентов или в муниципальном подразделении обслуживания клиентов.
Поправки предусматривают, что Национальная служба здравоохранения (NVD) сможет проверять соответствие сертификата о вакцинации требованиям нормативных актов и при обнаружении несоответствия аннулировать его.
Сертификат также будет отозван в случае получения соответствующей информации от правоохранительных органов, например, в рамках уголовного производства. Также сертфиикат будет аннулирован, если будет получена предоставленная органами здравоохранения о несоответствии, например, будет установлено, что факт вакцинации был внесен неверно.
В случае устранения выявленных несоответствий NVD возобновит сертификат.
По типу сертфиката будут указаны сведения, подтверждающие вакцинацию, заболевание или тестирование. Также будет указана информацию об органе, подписавшем действительный сертификат, и его уникальный идентификатор.
Министерство здравоохранения сообщает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время разрабатывает общее решение для системы сертификатов Covid-19 с целью расширения и налаживания обмена всеми данными о вакцинации. В настоящее время решение ВОЗ находится на стадии разработки, однако дата начала производства пока не определена.
В технических рабочих группах страны-члены выразили необходимость принятия нового регламента, однако информации о дальнейшем прогрессе в этом вопросе нет.
В Минздраве заявляют, что предварительно в 2024 году можно будет присоединиться к международным сертификатам ВОЗ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!