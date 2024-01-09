В пятницу погода снова кардинально изменится

В четверг, 11 января, в Латвию вернется холодный воздух с порывистым северным ветром, а с пятницы, согласно последним прогнозам, ожидаются осадки - в основном снег.
Самая теплая погода на этой неделе ожидается в среду и в ночь на четверг, когда температура воздуха составит 0...+4 градуса. Вечером в среду начнет усиливаться западный-северо-западный ветер, который в четверг станет северным и порывистым - до 14-19 метров в секунду. Вечером в четверг температура опустится до -2...-6 градусов, а на востоке страны - до -9 градусов.
В середине недели ожидаются небольшие осадки, местами туман. В четверг погода станет более солнечной, но во многих местах пройдет снег, возможны кратковременные метели.
С пятницы, 12 января, усилится влияние циклонов с частыми осадками, преимущественно в виде снега, мокрого снега и метели. Температура воздуха будет переменчивой. Согласно текущим прогнозам, в субботу утром в восточных областях столбик термометра опустится до -20 градусов, а в воскресенье по всей стране потеплеет до -2...+3 градусов.
На следующей неделе ожидается частый снег, легкий и умеренный мороз.
Галерея: Зима в Дубулты
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!