Видео ⟩ Дефекты новых поездов: ответственные компании созвали пресс-конференцию

Министерство сообщает, что министр Каспар Бришкенс созвал встречу с председателем правления Pasažieru vilciens Роджером Янисом Григулисом, председателем правления Škoda Vagonka Мартином Беднаром и членом правления - директором проекта Павлом Беранеком, чтобы ответственные лица как можно скорее проинформировали о технических аспектах устранения проблем с новыми электропоездами и обеспечения жителей своевременными и качественными железнодорожными транспортными услугами.

Пресс-конференция проходит в здании министерства.

Как сообщалось, 3 января Бришкенс встретился с правлением Pasažieru vilciens и руководством Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить дальнейшие шаги по их устранению по гарантии. После совещания он подчеркнул, что все выявленные дефекты новых электропоездов будут устраняться по гарантии.

15 декабря 2023 года Pasažieru vilciens приступил к пассажирским перевозкам тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Вскоре у поездов обнаружили различные дефекты, в том числе разряжающиеся аккумуляторы.

Представители Pasažieru vilciens ранее поясняли, что компания может получить все 32 электропоезда к середине 2024 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих пассажирских места. Поезда имеют одноуровневую посадку с наземных пассажирских платформ.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!