В субботу не будут доступны платежи в интернет-банке и приложении Citadele

В субботу, 13 января, в течение всего дня будут недоступны платежи в интернет-банке и мобильном приложении банка Citadele, сообщили агентству LЕТА представители банка.
В банке отметили, что в субботу, 13 января, с 0:00 до 24:00 будут производиться улучшения в системах информационных технологий (IТ) банка Citadele, поэтому в это время клиентам будут недоступны платежи в интернет-банке и мобильном приложении, однако платежные карты и банкоматы будут работать, как обычно.
Кроме того, как рассказали в банке, если в банкомат будут внесены наличные деньги, для оплаты покупок платежной картой они будут доступны сразу, но совершенные сделки по картам на счетах клиентов будут полностью отражены после завершения работ.
Клиенты банка Citadele смогут оплачивать покупки в электронных магазинах только платежными картами. А торговцам, которые принимают платежи в электронных магазинах посредством системы Klix, будут доступны все виды оплаты, кроме Citadele Digilink.
Платежи между счетами банка "Citadele" и перечисления на счета других банков будут недоступны, в том числе не смогут быть получены и входящие платежи, поэтому банк призывает совершать сделки своевременно - до 17:00 часов 12 января.
Обработка платежей будет возобновлена 14 января.
В банке также упомянули, что и мобильное приложение, и интернет-банк в субботу, 13 января, будут доступны, но в них будет невозможно производить платежи и оформлять кредиты. Другие функции также будут недоступны или ограничены.
В мобильном приложении можно будет заполнить заявку, чтобы стать клиентом банка, но заявки будут рассмотрены после окончания работ. Юридическим лицам подать удаленную заявку на то, чтобы стать клиентом банка, будет невозможно.
Онлайн-сервисы на сайте будут недоступны, например, будет невозможен вход в раздел жилищного или потребительского кредита.
Бизнес-портал банка Citadele в субботу тоже будет недоступен.
Филиалы банка в торговых центрах будут открыты в обычное рабочее время, и клиенты смогут получать консультации, однако действия с банковскими системами (платежи, открытие счетов, оформление кредитов и другие) будут невозможны до завершения процесса улучшений в ИТ-системе.
В это время консультации в колл-центре будут доступны круглосуточно.
По размеру активов банк Citadele на конец 2022 года был третьим по величине банком в Латвии. Его облигации включены в список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. Около 75% акций банка Citadele принадлежит международной группе инвесторов и другим миноритарным акционерам, представленным инвестиционной компанией Ripplewood Advisors LLC. В собственности Европейского банка реконструкции и развития находится почти 25% акций.
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