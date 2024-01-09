В субботу не будут доступны платежи в интернет-банке и приложении Citadele

В банке отметили, что в субботу, 13 января, с 0:00 до 24:00 будут производиться улучшения в системах информационных технологий (IТ) банка Citadele, поэтому в это время клиентам будут недоступны платежи в интернет-банке и мобильном приложении, однако платежные карты и банкоматы будут работать, как обычно.

Кроме того, как рассказали в банке, если в банкомат будут внесены наличные деньги, для оплаты покупок платежной картой они будут доступны сразу, но совершенные сделки по картам на счетах клиентов будут полностью отражены после завершения работ.

Клиенты банка Citadele смогут оплачивать покупки в электронных магазинах только платежными картами. А торговцам, которые принимают платежи в электронных магазинах посредством системы Klix, будут доступны все виды оплаты, кроме Citadele Digilink.

Платежи между счетами банка "Citadele" и перечисления на счета других банков будут недоступны, в том числе не смогут быть получены и входящие платежи, поэтому банк призывает совершать сделки своевременно - до 17:00 часов 12 января.

Обработка платежей будет возобновлена 14 января.