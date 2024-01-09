Попытка № 4: Правительство вновь попробует снизить цены на лекарства

В этом месяце Абу Мери представит правительству отчет о финансовой доступности лекарств, который в настоящее время согласовывается с министерствами и неправительственными организациями. В ходе обсуждения отчета в Минздрав поступили десятки предложений.

Если правительство утвердит отчет в январе, то придется принять поправки к правилам Кабмина, чтобы цены на лекарства снизились на 15-20 процентов, а люди постепенно почувствуют это снижение цен начиная с июля этого года. Это уже четвертый план снижения цен на лекарства в Латвии.

Самая большая проблема на данный момент - согласовать с оптовиками лекарств новую модель ценообразования на рецептурные препараты, разработанную министерством. "Чтобы отрасль не пострадала сверху донизу, безрецептурные лекарства мы пока трогать не будем", - обещает министр здравоохранения.

На данный момент потолок цен в оптовой продаже выражается в процентах, но министерство хочет выражать наценку в определенных суммах в зависимости от цены препарата. Это позволит снизить цены на лекарства и уменьшить прибыль оптовиков. Новую модель ценообразования критикует Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами, куда входят крупнейшие оптовые торговцы.

Представитель правления этой ассоциации Янис Либкенс считает, что государство не должно требовать только от торговцев - оно само должно внести свой вклад, чтобы цены на лекарства снизились. Государство регулирует цены оптовиков на лекарства, а цены на электроэнергию не регулируются. Ассоциация считает, что политики должны в первую очередь снизить НДС на лекарства.

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