Видео ⟩ Одинокий пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Риге

Черный едкий дым, валивший из окон и с крыши частного дома утром в субботу, 6 января, нарушил покой нескольких жителей проспекта Вецакю. Пламя охватило дом пенсионера площадью более ста квадратных метров.

Соседи говорят, что пожилой мужчина был гражданином Германии и ему было 87 лет. Он предпочитал оставаться дома, пользовался костылями, был нездоров. Соседи рассказали программе, что мужчина пережил и инфаркт, и инсульт, а также употреблял алкоголь.

Соседи также рассказали, что на место прибыли медики, работали три пожарные машины и сотрудники правоохранительных органов. Хозяину дома удалось эвакуироваться. К сожалению, он был серьезно ранен.

Почему произошел пожар, не понятно ни одному жителю района. Местные жители высказывали только версии.

Теперь причину трагического пожара предстоит выяснить полиции. После пожара дом уже непригоден для проживания.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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