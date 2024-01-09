Министр: Литва рассматривает возможность приобретения акций аirBaltic

"У меня уже было два разговора с министерством сообщения Латвии о возможности приобретения Литвой части акций аirBaltic. Я думаю, что условия в таком случае должны быть такими, чтобы часть самолетов находилась и базировалась здесь", - заявил во вторник журналистам в Вильнюсском аэропорту Скуодис.

По его словам, возможные условия сделки сейчас обсуждаются.

"Как вы знаете, компания аirBaltic готовится к публичному размещению акций (IPO) в конце этого года, поэтому мы посмотрим, смогут ли эти первоначальные обсуждения, первоначальные разговоры принять какую-то конкретную форму или нет. Но при всем при этом самое главное для Литвы, чтобы были удобные рейсы, частота и удобное время", - сказал министр.

Скуодис отметил, что аirBaltic в будущем может стать авиакомпанией всех трех стран Балтии.

Министр транспорта Латвии Каспар Бришкенс ранее заявлял, что IPO аirBaltic может состояться во второй половине этого года, но это будет зависеть от ситуации на мировых авиационных и финансовых рынках.

97,97% акций аirBaltic принадлежат латвийскому государству, остальная часть - компании Aircraft Leasing 1 датского инвестора Ларса Туэсена.

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