Где продолжит карьеру суперзвезда футбола Мбаппе?

Французский футболист Килиан Мбаппе пока не решил, в какой команде хочет продолжить карьеру, но сделает выбор в ближайшее время, сообщает ESPN. 25-летний футболист рассматривает два варианта.
Лидер "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в данный момент считается одним из лучших футболистов мира и одним из самых ценных игроков трансферного рынка. Контракт Мбаппе с французским клубом рассчитан до 30 июня.
По оценкам Transfermarkt, на данный момент три самых ценных футболиста мира стоят около 180 миллионов евро - Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Англия) и англичанин Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Испания).
"ПСЖ" является лидером чемпионата Франции, а Мбаппе в настоящий момент является лучшим бомбардиром лиги с 18 голами в 16 матчах. Уже совсем скоро в 1/8 финала Лиги чемпионов парижский клуб встретится с испанским клубом "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.
Руководство сильнейшего и богатейшего футбольного клуба Франции надеется продлить контракт с Мбаппе, но сейчас он рассматривает два других варианта - перейти в "Реал Мадрид" или в "Ливерпуль".
ESPN сообщает, что Мбаппе давно восхищается игрой "Ливерпуля" под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа, однако английскому клубу будет сложно позволить себе платить французскому футболисту ту зарплату, которую он получает в "ПСЖ".
Предполагается, что зарплата Мбаппе в команде "ПСЖ" составляет около 650 тысяч евро в неделю, но французский футболист, вероятно, был бы готов согласиться на контракт за более низкое вознаграждение.
Уже сообщалось, что Мбаппе отказался переезжать в Саудовскую Аравию прошлым летом, где "Аль-Хиляль" из города Эр-Рияд предложил французу рекордную зарплату в размере около 700 миллионов евро в год.
Мбаппе находится в поле зрения мадридского "Реала" с 11 лет. Ближе всего обе стороны были к подписанию контракта в мае 2022 года, но Мбаппе решил остаться в "ПСЖ".
Французские СМИ недавно сообщили неофициальную информацию о том, что Мбаппе уже договорился с "Реалом", однако источники ESPN говорят, что сделка ещё не заключена.
3 января "ПСЖ" победил "Тулузу" со счётом 2:0, выиграв Суперкубок Франции. После матча Мбаппе заявил, что ещё не решил, где продолжит карьеру.
Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелайфи, чтобы сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!