Где продолжит карьеру суперзвезда футбола Мбаппе?

Предполагается, что зарплата Мбаппе в команде "ПСЖ" составляет около 650 тысяч евро в неделю, но французский футболист, вероятно, был бы готов согласиться на контракт за более низкое вознаграждение.

Уже сообщалось, что Мбаппе отказался переезжать в Саудовскую Аравию прошлым летом, где "Аль-Хиляль" из города Эр-Рияд предложил французу рекордную зарплату в размере около 700 миллионов евро в год.

Мбаппе находится в поле зрения мадридского "Реала" с 11 лет. Ближе всего обе стороны были к подписанию контракта в мае 2022 года, но Мбаппе решил остаться в "ПСЖ".

Французские СМИ недавно сообщили неофициальную информацию о том, что Мбаппе уже договорился с "Реалом", однако источники ESPN говорят, что сделка ещё не заключена.

3 января "ПСЖ" победил "Тулузу" со счётом 2:0, выиграв Суперкубок Франции. После матча Мбаппе заявил, что ещё не решил, где продолжит карьеру.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелайфи, чтобы сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!